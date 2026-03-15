VPC Andorra: empat del sènior femení i derrota del sènior masculí B

Aquest dissabte, 14 de març, ha deixat una jornada intensa per a les diferents categories del VPC Andorra Rugby XV. Amb enfrontaments en categories sènior i de formació, els equips del club han competit en diversos escenaris de les lligues catalanes aportant resultats dispars en una jornada marcada pel compromís esportiu.
Resultats del Sènior Masculí i Femení
L’equip Sènior Femení va protagonitzar un duel extremadament igualat a casa contra el CEFA UNIZAR, corresponent a la desena jornada de la Divisió d’Honor Catalana. El partit va finalitzar amb un empat tècnic de 17-17, reflectint la paritat entre ambdós conjunts sobre el terreny de joc.
Per la seva banda, el Sènior Masculí B va viatjar per a enfrontar-se a l’RC Cornellà en la tretzena jornada de la Primera Catalana, en un partit molt ajustat que finalment es va decantar pel bàndol cornellenc amb un marcador de 24-21.
Activitat de la base
En les categories de formació, el balanç ha estat positiu pel que fa al joc desplegat. L’equip S16 va aconseguir una victòria contundent a domicili davant el CN Poble Nou amb un resultat final de 5-37, refermant el seu bon paper a la Segona Catalana. D’altra banda, l’equip S18 no va poder superar el CRUC en un partit defensiu que va acabar amb un ajustat 10-5 a favor dels locals.