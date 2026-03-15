La Seu: Taller d’escriptura creativa de contes infantils a la Biblioteca Sant Agustí, amb Pol Castellanos

La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell organitza un any més el taller d’escriptura creativa de contes infantils, en el marc del Premi Joles Sennell. En aquesta edició, el curs l’impartirà l’escriptor Pol Castellanos. L’activitat es durà a terme els dimarts 17, 24 i 31 de març, i el 7 d’abril, de dos quarts de sis de la tarda a dos quarts de vuit del vespre.
Les sessions tractaran diversos elements que intervenen en la creació d’un conte, com la veu narrativa, l’estructura de la història, el punt de vista, la construcció d’escenes i la connexió amb el lector. L’objectiu final és que les classes serveixin per a donar pautes que ajudin els participants a escriure històries adreçades als infants.
Les places per a prendre part al taller d’escriptura creativa són limitades i cal inscripció prèvia per a participar-hi. Els interessats poden apuntar-se trucant al telèfon 973 360 666, enviant un correu electrònic a biblioseu@aj-laseu.cat o bé reservant plaça presencialment a la Biblioteca.
El taller compta amb la col·laboració de RàdioSeu i està patrocinat per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC, Generalitat de Catalunya).
Pol Castellanos
Pol Castellanos va néixer a Barcelona, el 7 de juny de 1991. És graduat en Estudis Literaris a la Universitat de Barcelona i màster de Creació literària de la Universitat Pompeu Fabra. També va fer cursos a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès. Actualment, combina l’escriptura amb la docència.
La seva primera novel·la, “L’impostor de Viena” (Estrella Polar, 2019) va rebre el premi Alba al millor llibre fantàstic per a joves en català. La segona, “L’assassina de Venècia” (Estrella Polar, 2021), va rebre els premis Ramon Muntaner, Alba 42 i Protagonista Jove. “La cara fosca de les llegendes” (Estrella Polar, 2023) revela veritats i misteris rere les històries de sempre. “El petit Ling i el tigre daurat” (Animallibres, 2026) és la seva primera incursió en la literatura infantil.