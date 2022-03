L’Automòbil Club supera els 10.500 socis i espera arribar als 15.000 els pròxims anys

L’Automòbil Club manté el creixement de socis i l’últim any va superar el miler de nous associats per arribar als 10.500, confirmant-se com a club amb més seguiment del país. La intenció és arribar als 15.000 abans del final del mandat d’Enric Tarrado. L’assemblea ha aprovat el tancament de comptes del 2021, amb un superàvit de 235.000 €, i un pressupost per al 2022 d’1,3 milions, semblant a l’últim exercici.

Una de les novetats d’enguany serà el carnet digital per als socis i l’aposta per l’arribada a final d’abril del Tour Auto de vehicles, amb la intenció d’afavorir la promoció turística del país.

Pel que fa a la seguretat viària, l’ACA ha tancat amb el Govern l’elaboració de la quarta campanya Missió Zero Accidents. Abans de començar l’assemblea, l’entitat ha lliurat el carnet d’or als tres socis de més antiguitat: Josep Baliellas, Josep Antoni Serra i Antoni Duró.