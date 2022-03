Andorra Recerca i Innovació signa un memoràndum amb l’Agència d’Innovació luxemburguesa

El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Finances, Eric Jover, han visitat oficialment Luxemburg, per trobar-se amb el gran Duc hereu, Guillem de Luxemburg, amb el president i altres membres de la Cambra de Diputats de Luxemburg, i amb els seus homòlegs respectius, el primer ministre Xavier Bettel i la ministra de Finances Yuriko Backes. Durant la visita s’ha signat un memoràndum d’entesa entre Andorra Recerca i Innovació i l’agència d’innovació luxemburguesa, Luxinnovation, així com un acord sobre el reconeixement recíproc i l’intercanvi dels permisos de conduir nacionals entre els dos països.

La delegació andorrana desplaçada a Luxemburg ha estat encapçalada pel cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat del ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, l’ambaixadora d’Andorra a Bèlgica, els Països Baixos, Luxemburg i cap de missió de la UE, Esther Rabassa, i el director d’Andorra Recerca i Innovació, Marc Pons.

El Gran Duc hereu, Guillem de Luxemburg, ha rebut al cap de Govern, Xavier Espot, a la seu del Palau Gran Ducal. Durant la reunió, han pogut compartir la situació sanitària als països respectius i han comentat la situació econòmica i social en el context post pandèmia. També han abordat els grans reptes, tant d’Andorra com de Luxemburg, com són la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic i les polítiques que s’estan impulsant tant en aquest àmbit com en el de la digitalització, així com el procés d’aproximació a Europa que està portant a terme Andorra.

Durant la trobada, el cap de Govern, Xavier Espot, ha traslladat al Gran Duc hereu Guillem de Luxemburg així com al Gran Duc Enric I de Luxemburg, la invitació de visitar el Principat d’Andorra.

El cap de Govern, el ministre de Fiances i l’ambaixadora d’Andorra a Luxemburg s’han desplaçat posteriorment fins a la Cambra de Diputats del Gran Ducat de Luxemburg, per trobar-se amb el president de la Cambra, Fernan Etgen, acompanyat del president de la Comissió d’Afers Exteriors i Europeus, Cooperació, Immigració i Asil, Yves Cruchten, així com amb altres membres de la Comissió i de la Mesa de la Cambra. Durant la trobada, els diputats han mostrat interès pel sistema institucional del Principat d’Andorra, així com per qüestions com la realitat cultural i lingüística, el sistema educatiu, el procés d’adhesió al Fons Monetari Internacional, i l’estat de la negociació per a l’acord d’associació amb la Unió Europea.

A mig matí, el primer ministre de Luxemburg, Xavier Bettel, ha rebut al cap de Govern, Xavier Espot, i al ministre de Finances, Èric Jover, a la seu del Ministeri d’Estat, on han mantingut una trobada bilateral. Durant la reunió han pogut comentar l’estat de les negociacions d’Andorra amb la Unió Europea i han compartit l’experiència de les relacions de Luxemburg amb la UE, com a Estat de petita dimensió. Espot ha traslladat a Bettel la prioritat consistent en aconseguir un bon encaix d’Andorra a Europa per les oportunitats que representa per a les empreses, els treballadors i els joves.

Durant la reunió, Espot i Bettel també han compartit altres aspectes de les relacions entre els dos països, com les prioritats compartides en l’àmbit de la transició digital o de la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic, o la recent incorporació d’Andorra al Fons Monetari Internacional, en la mateixa circumscripció que Luxemburg.

Els dos mandataris també han aprofundit en la cooperació en l’àmbit de la innovació. En aquest sentit, han celebrat que aprofitant la visita es pugui formalitzar la signatura d’un memoràndum d’entesa entre Andorra Recerca i Innovació i l’agència d’innovació Luxinnovation, que permetrà compartir sinergies i experiències. Els mandataris han coincidit en les possibilitats que ofereix per als dos països aquest àmbit de col·laboració.

Finalitzada la trobada, Espot i Bettel han acompanyat a l’ambaixadora d’Andorra a Luxemburg, Esther Rabassa, per trobar-se amb el cap del Departament de Trànsit i Seguretat Viària, Alain Disiviscour, per signar l’acord sobre el reconeixement recíproc i l’intercanvi dels permisos de conduir nacionals entre el Gran Ducat de Luxemburg i el Principat d’Andorra.

En la compareixença posterior davant els mitjans de comunicació, Espot i Bettel, han manifestat la voluntat d’intensificar la cooperació bilateral i de compartir sinergies. Ambdós han coincidit en les prioritats que comparteixen Andorra i Luxemburg i també en les similituds per ser petits Estats enclavats entre dos grans països europeus.

Paral·lelament, el ministre de Finances, Eric Jover, s’ha reunit amb la ministra de Finances de Luxemburg, Yuriko Backes, a la seu ministerial. Ambdós han comentat l’estratègia seguida per Andorra en els darrers anys de diversificació de les fonts de finançament per fer més resilients les finances públiques, especialment després dels esforços duts a terme a causa de la crisi sanitària.

En aquest sentit, Jover ha explicat a la ministra luxemburguesa la política de gestió del deute públic, prioritzant les emissions de bons verds, socials i sostenibles, que en les dues ocasions han estat llistades a Luxemburg. Yuriko Backes ha mostrat interès per l’aproximació que ha fet Andorra als organismes financers internacionals com el Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa o el Fons Monetari Internacional, on ambdós països comparteixen la mateixa jurisdicció.

Ambdós ministres s’han emplaçat a trobar-se novament en unes setmanes en el marc de la celebració de l’Assemblea General del Fons Monetari Internacional, a Washington.

Jover també ha mantingut una trobada amb el director de Desenvolupament de Negocis, Luca Mancuso, i el director sènior de Programes, Antony Martini, de LHoFt, el Centre de Negocis Fintech de Luxemburg, una fundació publicoprivada que impulsa la innovació tecnològica per a la indústria de serveis financers amb la missió de connectar la comunitat tecnofinances nacional i internacional.