Laura Mas: “La sortida del Tour des del Pas de la Casa és una promoció immillorable per la parròquia”

El Comú d’Encamp ha celebrat que les etapes d’arribada i de sortida de la 108a edició del Tour de France fossin també en territori encampadà. Així el port d’Envalira amb els seus 2.405 m, ha estat el “sostre del tour”, punt més alt de tot el recorregut de la competició ciclista d’enguany, que se sumaria als 6,5 km del Coll de Beixalís on Sepp Kuss va fer l’atac decisiu per a endur-se la victòria de la 15a etapa amb final a Andorra la Vella en un port de muntanya de 8,5% de pendent.

Aquest dimarts, 13 de juliol, el Pas de la Casa ha acollit per primera vegada una etapa de sortida i en paraules de la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, “desitgem que sigui la primera de moltes” i s’ha referit a que alguns dels participants “coneixen bé aquestes muntanyes perquè és un lloc habitual d’entrenaments de ciclisme, per l’alçada” i fins i tot per viure-hi, referint-se als nombrosos participants de l’edició d’enguany que tenen residència al país, com per exemple, el guanyador de l’etapa amb final a Andorra, Sepp Kuss.

Laura Mas i Jean Michel Rascagnères, cònsol major i menor del Comú d’Encamp, i Jordi Torres, Ministre de Turisme i Telecomunicacions del Govern d’Andorra han estat els encarregats de donar el tret de sortida de la 16a etapa direcció Saint-Gaudens. La cònsol major ha sentenciat “La sortida del Tour des del Pas de la Casa és una promoció immillorable per la parròquia” per atraure visitants durant l’esdeveniment, i a posteriori, per tots els amants de l’esport i del ciclisme que identifiquen Andorra com una destinació de turisme esportiu i de muntanya de primer nivell.

Els cònsols d’Encamp han donat la benvinguda i han fet entrega d’un detall de la història d’Encamp i del Pas de la Casa, a la ministra d’Esports de França, Roxana Maracineanu, present a la sortida de l’etapa d’avui, acompanyada de l’ambaixador de França, Jean-Claude Tribolet, i li han agraït les bones relacions amb França, destacant per exemple, les recents estades esportives de clubs francesos en les instal·lacions esportives del Pas de la Casa.

Aquesta ha estat la sisena vegada que el Tour de França ha arribat a Andorra. La segona vegada que una etapa del Tour arriba a Andorra la Vella, que ja va ser meta també el 1964 i sortida el 1993, 1997 i el 2009. Arcalís ha estat arribada en tres ocasions: el 1997, 2009 i 2016. Pal va ser arribada el 1993 i Escaldes-Engordany va ser sortida l’edició del 2016. El Pas de la Casa, ha acollit per primera vegada una sortida.

El Tour de France és un dels esdeveniments esportius més mediàtics, el tercer després dels jocs olímpics i el mundial de futbol.