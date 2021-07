El PS d’Andorra la Vella diu prou als capricis dels cònsols sobre el telefèric de Pic de Carroi

Els consellers del Partit Socialdemòcrata+Independents al comú d’Andorra la Vella, Dolors Carmona i Sergi González, han dit avui “prou” als capricis dels cònsols de la parròquia i dels consellers de la majoria, que ha actuat sense demanar l’opinió de la ciutadania pel que fa al projecte de construcció del telefèric al Pic de Carroi.

Carmona i González han subratllat que el comú ha de ser més transparent, que ha d’actuar amb coherència i sobretot no donar l’esquena a la ciutadania i tirar pel dret amb projectes “faraònics” com aquest. “Diem “Mai Por”, sobretot quan els projectes van acompanyats de transparència, coherència, rigor, sostenibilitat… i sobretot de respecte envers els ciutadans, el futur del país i el compromís envers el legat de les generacions futures”, ha subratllat Carmona.

Els consellers comunals han demanat que la majoria, formada per Demòcrates, Liberals, i SDP, assumeixi responsabilitats i doni totes les explicacions necessàries als ciutadans sobre el “fracàs estrepitós” d’aquesta iniciativa, que a més a més era el seu “projecte estrella”. Així mateix, Sergi González ha destacat que cal més rigorositat, sobretot en la redacció dels plecs de bases, i que la cònsol major hauria de fer “menys postureig”, ja que fins i tot li va detallar al Rei d’Espanya durant la seva visita oficial al Principat on havia d’anar situat un projecte que, a dia d’avui, no té cap oferta presentada.