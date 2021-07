riva i Maracineanu posen damunt la taula la voluntat de promoure l’intercanvi esportiu

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha mantingut aquest dimarts una reunió amb la ministra d’Esports de la República Francesa, Roxana Maracineanu, que s’ha desplaçat a Andorra amb motiu del pas del Tour de França 2021 pel Principat, l’11 i 13 de juliol.

Durant la trobada –que s’ha celebrat al Pas de la Casa, des d’on ha sortit l’etapa ciclista d’aquest dimarts fins a la localitat gal·la de Saint-Gaudens–, Riva i Maracineanu han convingut en potenciar àmbits com la promoció dels grans esdeveniments esportius entre Andorra i França. Les dues ministres també han compartit la necessitat de reforçar l’intercanvi entre esportistes i equips d’ambdós països tant perquè disposin d’infraestructures d’entrenament específiques com per desenvolupar convenis per donar suport als esportistes andorrans que estudien i entrenen a França.

Riva ha destacat que “ha estat una trobada emmarcada en el treball conjunt de promoció d’esportistes d’Andorra, perquè tinguin l’oportunitat de fer intercanvis a nivell d’equips i d’emplaçaments d’entrenaments”.

Maracineanu ha posat en relleu la proximitat geogràfica d’Andorra amb l’estació d’esquí i el centre d’entrenament en altitud de Font-Romeu Pyrénées 2000, en la qual el Govern francès té un pla d’inversió previst. En aquest sentit, ambdues ministres han constatat la importància “de seguir reforçant els vincles que tenim en matèria d’esquí”.

Per tant, tal com ha explicat Sílvia Riva, la trobada s’ha conclòs amb el compromís de “treballar conjuntament entre les dues administracions per promoure que els esportistes segueixin avançant en la formació d’alt nivell” i formalitzar-ho mitjançant conveni vinculant per a ambdós països.