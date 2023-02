L’àrea de Sociologia d’Andorra Recerca + Innovació estrena web

El grup de sociologia de l’AR+I (AR+I)

El grup de sociologia de l’eix societat d’Andorra Recerca + Innovació estrena pàgina web, www.sociologia.ad per tal de facilitar la cerca de dades d’elaboració pròpia. El ‘site’ també servirà per a apropar la informació a l’usuari i, sobretot, disposar d’una hemeroteca per a consultar l’històric de tots els treballs duts a terme pel grup des de la seva creació -quan s’anomenava Centre de Recerca Sociològica-.

En aquesta web s’hi pot trobar, d’una banda, la sèrie de sondejos d’opinió, com ara el Baròmetre de l’Observatori o l’enquesta d’opinió política ordenats per any i temàtica. D’altra banda també es poden consultar els respectius Observatoris socials i els projectes d’iniciativa pròpia del centre.

Aquesta web penja d’Andorra Recerca + Innovació (www.ari.ad) i s’hi poden consultar els projectes que estan en curs per part del grup de sociologia.