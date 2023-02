Exposició interactiva sobre la importància dels boscos de ribera d’Andorra

Cartell del Dia Mundial de les Zones Humides a Andorra (Govern d’Andorra)

El dia 2 de febrer, avui, es commemora el Dia Mundial de les Zones Humides, i en aquest context, el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, juntament amb la col·laboració d’Andorra Sostenible, presenten una nova exposició interactiva sobre els boscos de ribera d’Andorra. Aquests boscos, que són espais de gran valor ecològic i paisatgístic, es troben en àrees influenciades per l’aigua i la humitat dels cursos fluvials.

L’exposició, dissenyada per a tots els públics, ofereix als usuaris l’oportunitat d’aprendre sobre molts aspectes dels boscos de ribera, alhora que es descobreix el paper fonamental que desenvolupen aquestes zones en la preservació de les zones humides de ribera, el seu relleu i la gran biodiversitat associada.

Al llarg d’aquest recurs s’exposen diferents punts relacionats amb els rius i la vegetació de ribera. A més de descobrir què és un bosc de ribera i la seva importància, també s’explica la feina que es fa des del Ministeri per a preservar i gestionar aquestes zones, juntament amb diversos apartats on descobrir les funcions ecològiques, mecàniques i socials d’aquests boscos.

A banda de l’exposició virtual, també s’ha fet un qüestionari al qual es pot accedir un cop finalitzada l’exposició sobre els boscos de ribera per a poder avaluar i consolidar el coneixement dels continguts exposats. Aquest últim apartat s’ha pensat per als escolars, tot i que és accessible per a tots els públics.