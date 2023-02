El Parc Olímpic del Segre acollirà enguany tres proves estatals d’aigües braves

Competició de la Copa d’Espanya d’eslàlom al Parc del Segre (Foto: RàdioSeu / arxiu)

El Parc Olímpic del Segre acollirà tres proves de piragüisme d’àmbit estatal aquest any 2023, d’acord amb el calendari de competicions que ha publicat la Federació Espanyola (RFEP). El més destacat serà la disputa del Campionat d’Espanya d’Eslàlom a la recta final de la temporada, els dies 21 i 22 d’octubre.

La primera cita estatal a la Seu d’Urgell serà la primera prova de la Copa d’Espanya de Caiac Cross, que ja està prevista per al mes vinent, l’11 i el 12 de març. Al cap d’un mes, els dies 15 i 16 d’abril, el Ràfting Parc també serà escenari de la segona prova de la Copa d’Espanya d’Eslàlom. I després de l’estiu arribarà el Campionat espanyol d’aquesta modalitat.

De la seva banda, el camp d’aigües braves de Sort acollirà la 3a prova de la Copa d’Espanya d’eslàlom (8 i 9 de juliol), la primera cita de la Copa d’Espanya d’Estil Lliure (6 i 7 de maig) i el Campionat estatal d’aquesta especialitat, que tindrà lloc els dies 10 i 11 de juny.

Mentrestant, Ponts viurà la primera edició del Campionat per Federacions Autonòmiques, que s’estrenarà el 12 i el 13 d’agost. I Salt acollirà la segona prova de la Copa d’estil lliure. Aquest municipi del Gironès també organitzarà, conjuntament amb Camarasa, la 2a prova de la Copa de Descens d’Aigües Braves, els dies 17 i 18 de juny.

En total, Catalunya, serà escenari de 12 proves del calendari de l’RFEP. I és que més enllà de les modalitats d’aigües braves, a l’Estany de Banyoles hi haurà els Campionats de Marató, els dies 17 i 18 de Juny, a més del 3r Torneig de Caiac Polo de 3a Divisió sènior i de 1a Divisió Sub16, el 27 i 28 de Maig. De la seva part, Tarragona organitzarà la 2a Copa d’Espanya de Caiac de Mar, el 13 i 14 de Maig, després de molts anys sense rebre aquesta competició.





La Copa Pirineus, al març

En el cas de la Seu d’Urgell, a les proves estatals s’hi afegiran les de caràcter internacional. En aquest sentit, el Parc del Segre ja ha avançat que enguany acollirà la segona i última part de la Copa Pirineus, els dies 25 i 26 de març. Les dues primeres jornades seran la setmana anterior, el 18 i 19 de març, a l’Estadi d’Aigües Braves de Pau.





La Seu acollirà la penúltima prova de la Copa del Món

Pel que fa a la gran cita de l’any, la Copa del Món ICF de Canoa Eslàlom, la Seu d’Urgell acollirà enguany la quarta i penúltima prova, novament al final de l’estiu: del 31 d’agost al 3 de setembre.

El calendari del circuit mundial constarà novament de cinc proves i començarà a Augsburg (de l’1 al 4 de juny), per a continuar les setmanes següents a Praga (8-11 juny) i a Ljubljana (15-18 juny). Després del pas per la Seu, les finals estrenaran en aquesta edició un nou escenari: Vaires-sur-Marne, a prop de París, on es disputarà l’última prova entre el 5 i 8 d’octubre.