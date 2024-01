L’app de mobilitat sostenible de FEDA Solucions s’actualitza amb millores d’usabilitat i esdevé Mou-te

Ivan Mora, el gerent de FEDA Solucions (FEDA)

El gerent de FEDA Solucions, Ivan Mora, ha presentat, aquest dilluns, una nova versió de l’aplicació Mou-te (abans Mou_T_B), la qual ja es pot actualitzar o descarregar per a tots els dispositius amb Android o iOS. La nova versió incorpora millores en la usabilitat, la qualitat de la informació i en les opcions d’intermodalitat, i presenta una imatge i nom estilitzats.

En la roda de premsa de presentació, Mora ha reiterat el compromís de tot el grup FEDA amb la sostenibilitat, lligat al sector de l’energia però també al de la mobilitat, a través de FEDA Solucions. De fet, el gerent de l’entitat ha recordat que la mobilitat és la principal activitat emissora de gasos amb efecte d’hivernacle a Andorra i que, per això, solucions com Mou-te són de molta impotència per a reduir la petjada de carboni.

Així, la nova versió de l’aplicació de mobilitat sostenible estrena diverses millores. Per exemple, un menú simplificat, amb un nou accés directe al mapa de serveis on es poden veure ràpidament totes les integracions: línies i parades del transport públic, aparcaments, estacions Cicland, carregadors públics per a vehicles elèctrics, etc. El planificador d’itineraris compta ara amb un botó destacat al mapa i inclou noves opcions intermodals, és a dir, que aprofiten els algoritmes de la plataforma per a combinar en un itinerari diferents modalitats de transport, com el “park&ride” i el “bike&ride”. En concret aquestes opcions combinen els aparcaments públics o les bicicletes de Cicland amb les diferents línies d’autobús per a calcular els trajectes.

Precisament, un altre dels eixos que s’ha treballat ha estat la qualitat de la informació. En la nova versió hi ha un refresc automàtic de les pròximes sortides dels busos de la parada que s’està consultant. A més, l’avançament o retard respecte a l’horari previst s’actualitza cada 30 segons gràcies a la geolocalització dels vehicles.

Aquesta experiència que es recull amb la gestió de l’aplicació i gràcies als comentaris dels usuaris, serveix per a la millora contínua de tot el sistema. La depuració dels errors que identifica la plataforma de FEDA Solucions, permet desenvolupar un pla d’acció per a ajudar a tots els actors implicats en el transport públic a què la base de dades sigui cada vegada més rigorosa i acurada. L’experiència d’usuari es reforça amb un apartat de notícies i avisos, on es podran rebre les novetats en l’aplicació, així com altres comunicacions sobre el servei.

En paral·lel a aquestes millores s’ha creat l’adreça www.moute.ad per a accedir a la versió web de la plataforma. El web permet fer ús de la major part de les mateixes funcionalitats que l’app, però adaptat a una versió d’escriptori més còmoda des d’un ordinador.

Ivan Mora ha emfasitzat l’esperit de millora contínua amb el qual s’enfoca el treball sobre la plataforma de mobilitat i en concret sobre l’aplicació. Mora ha destacat que, ara per ara, no hi ha cap altra aplicació que permeti planificar els desplaçaments a Andorra amb aquestes possibilitats i combinacions, que a més, prioritzen una mobilitat sostenible. En aquest sentit, el gerent de FEDA Solucions ha avançat que l’objectiu és que l’app continuï creixent amb encara més serveis i funcionalitats.

Tots aquests serveis quedaran sota el paraigua de la nova marca Mou-te. Avui en dia, Mou-te inclou l’app de mobilitat intermodal, però també el sistema de gestió de validació i rutes de busos, el sistema de tiquets i abonaments i els sistemes de gestió de bus a demanda. Més de 15.600 dispositius actius utilitzen actualment l’app Mou-te (gairebé un 30% més que fa un any) i es registren aproximadament 426.000 sessions mensuals. La divisió de mobilitat sostenible complementa el catàleg de serveis de la filial de FEDA, enfocat en les seves altres branques a la transició energètica i l’eficiència.