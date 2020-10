Ens trobem davant d’una situació apocalíptica, sense cap tipus de precedents en la història de la humanitat. Les vides de milers de milions de persones negativament afectades, que no han pogut fer la seva vida normal, amb les seves relacions familiars i socials malmeses, sotmeses a confinaments domiciliaris, que atempten contra els drets humans, inculcant la por per alienar a una societat borregada i submisa.

És una situació insòlita i cal preguntar-se qui són els responsables. Alguns ho atribueixen als governs, amb una classe política i uns experts amb un no complet coneixement sobre el virus i la seva transmissió, que en cada país, amb més o menys encert, han intentat capejar el temporal, quina solució se’ls escapa, procurant sobreviure enmig de tant desconcert i alarma.

Potser d’aquí a uns mesos o anys, es podrà recuperar una nova normalitat, que mai serà la perduda. Més endavant, cal esperar que la història, ens acabarà explicant el veritable origen del virus, la seva difusió, els seus nocius efectes i les grans oportunitats de canvis socials que hagi pogut acabar generant.

El confinament obligat ha servit per despertar consciències, obrint-les al descobriment de la veritat. L’apocalipsi no significa la fi del món, sinó la fi de la civilització actual i el naixement d’una nova. Desapareix la civilització depredadora, liderada pel competitiu homo sapiens, sota la lògica de la cobdícia, que dona pas a la civilització altruista liderada per l’homo liber, sota la lògica de l’amor i la llibertat. Cal només, donar temps al temps.