Aquesta temporada, com l’anterior, la nostra manera de maquillar-nos ha canviat. Els ulls prenen el protagonisme i per al rostre i els llavis les fórmules no transfer es fan indispensables… A ningú li agrada, en llevar-se la mascareta, veure que aquesta ha quedat tacada de fons de maquillatge o barra de llavis, i molt menys que aquesta s’hagi difuminat, tacant la pell del voltant dels llavis… T’oferim els millors trucs de maquillatge per a aquesta tardor, de la mà de dos grans professionals: David Deibis i Sonia Marina.

Per a aconseguir uns llavis no transfer, David Deibis, maquillador oficial de Perricone MD, ens va aconsellar en un beauty atelier de #nomakeup organitzat fa només uns dies per la perfumeria en línia Mumona que “hem de fugir de les textures gloss i optar per unes altres que es fixin millor en els llavis”.

Així és el maquillatge per a la tendència tardor 2020

Segons Deibis, maquillador de celebrities, “la naturalitat és una màxima cada vegada més apreciable en la societat i en la nova normalitat és encara més tendència. Els maquilladors –afirma Deibis– ja no apostem per cobrir rostres, sinó per ensenyar-los com són, perfeccionant-los perquè puguin lluir el seu glow més natural”.

Truc per a aplicar el highlighter

El fet de portar mascareta limita molt els productes que es poden utilitzar respecte al color, ja que és fàcil tacar-la. Portant mascareta, un 30-40% del nostre rostre deixa de ser visible. Per això, cal treure profit a la resta. David Deibis ens explica que: «El highlighter serà el nostre millor aliat. Ho aplicarem en l’os del pòmul abans d’arribar a la templa i damunt de les celles, on vulguem ressaltar l’arc. Aquest toc omplirà de llum el rostre i potenciarà la mirada».

El triomf de la mirada

“Maquillar-nos continuarà sent present, clar, però les rutines i productes canviaran. Ara –explica la maquilladora professional Sonia Marina, CEO de Sonia Marina Cosmetics–, la zona principal passarà a ser la mirada. És com en alguns països àrabs, on les dones es cobreixen el rostre i només deixen al descobert els ulls, uns ulls que es potencien i que no passen desapercebuts, amb l’eyeliner i la màscara de pestanyes, i fins i tot, amb el kohl”.

“Pots realitzar un eyeliner des de la meitat de l’ull cap a fora per a allargar-lo, deixant la part del lacrimal més neta i il·luminant-la amb el hightlighter per a donar llum i engrandir l’ull. La màscara serà imprescindible per a obrir i engrandir l’ull i que es vegi més sensual que mai”.

Aquesta tardor, “les ombres d’ulls en crema i en pols amb acabats irisats aclariran el color de l’iris proporcionant més llum i claredat a la mirada”, recorda Sonia Marina.

Truc per a dibuixar l’eyeliner

Segons Sonia, “si l’eyeliner se’t resisteix, un bon truc és utilitzar una regla i fer-la coincidir amb l’aleta del nas i la cantonada final de l’ull, deixant un espai petit perquè el llapis pugui traçar una línia des de la cantonada i que coincideixi amb la prolongació de la línia de pestanyes inferior de l’ull”.

Truc per a aplicar la màscara de pestanyes

En el beauty atelier de Mumona, Deibis ens va donar dos trucs a tenir molt en compte per a l’aplicació de la màscara de pestanyes. “M’adono que bombeu el raspall en el tub, cosa que fa que es ressequi el producte i es malgasti”.

«Per a unes pestanyes més espesses, amb ajuda del dit, aixeca una mica la parpella superior i aplica la màscara de pestanyes amb el raspall vertical, dibuixant un petit zig-zag en tota l’arrel de les pestanyes superiors. Si les vols més llargues, pentina-les com fas sempre (des de l’arrel a les puntes), començant per l’exterior cap a les temples, les del centre cap amunt i les del lacrimal cap al nas. Així aconseguiràs unes pestanyes perfectes en forma de ventall, molt més espesses i llargues».

Truc per a maquillar les celles

El maquillatge de les celles d’aquesta temporada és una mica més natural que en temporades anteriors. Continuen sent espesses però més desenfadades i naturals. No es maquillen de forma tan lineal com abans, sinó seguint la tècnica del microblanding, és a dir, creant petits pèls, cap amunt

