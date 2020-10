Els Verge trobareu un perfeccionista com vosaltres del 26 d’octubre a l’1 de novembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Les paraules nècies no se les emporta el vent, es dipositen en el sac dels retrets que després cal buidar. La solució és no omplir-lo. Treball: la teva activitat laboral està experimentant un auge molt positiu. Possibilitats de triomf, en el que vols.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Deixa anar llast, no pretenguis tenir-ho tot sota control o la setmana serà un autèntic caos de tanta tensió que generen les teves exigències. Treball: pots confiar en el teu instint, però no passis de l’ajuda externa que arribi a l’hora de tancar un negoci. Deixa’t aconsellar.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Dir les coses, simples i de forma planera, no comporta que puguis posar-li tendresa a les paraules. Expressa’t de manera més sensible i dolça. Treball: aquests dies estaràs especialment inspirat per donar amb la solució a una situació que portes temps arrossegant.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Passa de la teoria a la pràctica. És una bona setmana per a tot tipus de resolucions, però sobretot per posar ordre en el teu interior. Treball: identifica els mecanismes que et porten a ensopegar dues vegades en la mateixa pedra, pot ser quelcom que no has entès i es repeteix.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

La complicitat entre la teva parella i tu és el que fa que la vostra relació perduri. Centra’t en l’important i no perdis temps amb el que has d’oblidar. Treball: controla la teva actitud, sobretot si treballes en equip, no els demanis sempre que et comprenguin.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Ets dels que van al fons de les coses i aquesta setmana podries topar amb una persona que és com tu, perfeccionista. Treball: tindràs possibilitats de tancar un bon contracte. Gaudeix del que has aconseguit. Desenganxa’t d’experiències que formen part del passat.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

L’entrada de saturn en el teu signe t’ajuda a tenir els peus a terra i ser més concreta. Ara trobaràs el que convé a la teva felicitat. Treball: no discuteixis per qüestions que no pots resoldre. No parlis del que ignores, no critiquis i controla la teva xerrameca.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Enamorar-te de dues persones alhora és un risc que només tú i algun altre nadiu pot assumir, però no treu que porti problemes. Millor estima el doble a una sola persona. Treball: no cridis al mal temps, no projectis el fracàs i sigues positiva.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Una amistat pot estar en perill al teu costat. La teva líbido pot disparar-se i portar-te a una zona de perill. Si no pots donar sortida als teus impulsos, surt correns. Treball: l’ambició és tolerable, sempre que no acabi amb els teus ideals.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Elogia una mica més a la gent que tens a prop, fes-te més present en les seves vides. Aquests dies t’ho demanaran de moltes maneres. Treball: és un bon moment per invertir. Utilitza el teu potencial, que el tens bastant desaprofitat.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Controlar les coses perquè tot funcioni és una idea molt poc romàntica, però algú et desconcertarà de tal manera que deixaràs anar el control i t’acabarà agradant. Treball: si has de prendre una decisió fes-ho ara. Si esperes, la vida et portarà al mateix lloc.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

L’enfrontament et porta a passar-ho malament durant tota la setmana. Prova a perdonar abans i així evitar l’etapa del disgust. Passa directament a la reconciliació. Treball: si has de suplir a algú evita les queixes, no has d’afegir més llenya al foc.