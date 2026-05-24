L’andorrana Íngrid Miralles guanya el premi de memòria històrica del Festival Ull Nu

El centre de Congressos d’Andorra la Vella ha acollit aquest diumenge l’entrega de premis del concurs de curtmetratges de la tretzena edició del Festival Ull Nu. Prop de 500 obres es van presentar a concurs i un jurat compost per experts ha estat encarregat de seleccionar els guanyadors. Aquest any, els professionals que han triat les obres premiades han estat les actrius Bestsy Túrnez, Ivana Miño i l’andorrana Claudia Riera. El jurat del premi Carnet Jove han estat Eric Escabias, Nora Pérez i Roger Sánchez.
El documental “Merceria Lídia” de l’autora andorrana Ingrid Miralles s’ha endut el premi memòria històrica que atorga l’Arxiu Nacional d’Andorra. El treball premiat és un documental centrat en la merceria de la seva àvia, un espai que la creadora defineix com la seva «segona casa» i el projecte li ha servit preservar aquest espai i la seva memòria.
El premi més ben dotat, amb 1.500 €, pel Govern d’Andorra, al millor curtmetratge ha estat pels barcelonins Fran Moreno i Santi Pujol per la seva obra “Fúria”. Aquesta és una història de família que Túrnez ha qualificat com d’aquelles que se’t queden a dins i que quan acaba et genera moltes preguntes. Moreno, que ha recollit el premi, ha reivindicat la importància d’espais específics per a la creació de curtmetratges i noves veus dins el sector audiovisual.
El premi al millor guió, patrocinat pel Consell General d’Andorra, ha recaigut en l’obra “El príncipe nigeriano” de Marcel Sesplugues que també ha recollit el premi del públic de mans de Joaquim Miró, el conseller de Finances del Comú d’Andorra la Vella.
El curtmetratge “Geografia bàsica de la muntanya del Montsianell”, una peça de videoart d’Antoni Grañana, ha estat la mereixedora del premi al millor muntatge, patrocinat pel Govern d’Andorra.
Pel que fa a la resta de guardons, el premi a la millor direcció, que patrocina el Fòrum de la Joventut d’Andorra, ha estat per “Ningú borda” de Júlia Coldwell; el millor curtmetratge amb temàtica de salut ha estat Per “La Pegaso” de Maria Martos i el premi del jurat Carnet Jove ha recaigut a mans de Tiago Almansa per “Una dança non sancta”.
Pel que fa al laboratori de guió en català, que coorganitza l’Ull Nu amb la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra, avui hem conegut els millors guions d’entre les vuit propostes que han participat en aquesta quarta edició. Els afortunats han estat «Una taula vora el riu» de Miguel Ángel Ferreiro i Josep Cabo i «Sota els fils» de Kaiden Pigem. Els tutors de l’Ull Nu LAB han estat aquest any Marc Recha i Núria Maren i tots dos han destacat l’alt nivell de tots els treballs presentats aquest any i la bona tria per part de l’organització del festival. La gala d’entrega de premis de l’Ull Nu ha servit també per a fer balanç de l’Ull Nu i l’organització ha valorat positivament el desenvolupament d’aquesta edició, marcada per una alta afluència de públic i una bona resposta de les projeccions, malgrat coincidir amb un pont que inicialment podia condicionar l’assistència. Hector Mas i Marc Camardons, codirectors del festival, han volgut posar un cop més en valor el paper de la producció andorrana dins del festival, destacant la qualitat de les obres locals presentades.