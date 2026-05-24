Derrota de l’FC Andorra, a casa, contra el Ceuta (0-2)

Derrota de l’FC Andorra que aquest diumenge ha jugat a Encamp i que ha disputat quasi bé tot el partit amb 10 jugadors. Els tricolors han caigut davant del Ceuta per 0 gols a 2. L’expulsió per vermella directa, per una contundent entrada, i que l’àrbitre ha considerat que era mereixedora d’expulsió, ha enviat Álex Petxa cap als vestidors al minut 8. Hi ha qui creu que el càstig ha estat massa gran i que, potser, amb una groga hagués estat suficient.
El panorama, doncs, es presentava ben complicat, molt costa amunt per als del Principat. I dit i fet, només 3 minuts després de l’expulsió -a l’11- es produïa un autogol de Martí Vila. La segona diana del Ceuta arribava més tard, al 65 de partit, obra de Bassinga.
A l’FC Andorra li resta un sol partit al campionat i haurà aconseguit l’objectiu de la permanència a la segona divisió espanyola de futbol.