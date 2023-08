L’Andorra Epic obre les inscripcions per a l’edició 2024

Imatge d’una edició anterior de l’Andorra Epic (Carles Iturbe)

L’Andorra Epic dona el tret de sortida a l’edició del 2024 amb l’obertura de les inscripcions el dijous 3 d’agost. Tots els amants del ciclisme de muntanya tindran una nova oportunitat per a viure en parella una aventura i una experiència única d’MTB als Pirineus. Una prova que compta amb el segell de qualitat dels esdeveniments organitzats per The IRONMAN Group i amb el prestigi de les Epic Series.

Entre el 3 i el 6 de juliol de l’any vinent, Andorra serà de nou el gran escenari del millor ciclisme de muntanya. Els inscrits en la prova andorrana participaran en equips de dos i hauran de superar quatre etapes de 220 quilòmetres en total, amb un desnivell positiu acumulat de 7.160 metres i un de negatiu de 8.435 metres. Com en l’edició d’aquest any, serà una prova de MTB amb més muntanya, més Pirineus, més èpica i més aventura per a conèixer Andorra i els seus paratges naturals.





Epic Legend Races

Aquesta nova edició de l’Andorra Epic tornarà a formar part, per segon any consecutiu, de les Epic Legend Races. L’esdeveniment esportiu que es disputa al Principat pertany a aquesta categoria de curses més prestigioses, conjuntament amb la 4 Islands MTB Croatia, la SPAR Swiss Epic, The Pioneer i l’Absa Cape Epic, la reconeguda i famosa cursa de MTB que es disputa anualment a Sud-àfrica.

Formar part d’aquest grup selecte de curses ha donat més projecció internacional i mediàtica a l’Andorra Epic. A més, cal tenir en compte que tots aquells riders que participen en dues Epic Legend Races i en l’Absa Cape Epic es proclamen Epic Legend, amb la qual cosa se’ls entrega una medalla especial i passen a formar part del reduït nombre de persones capaces de completar aquesta fita esportiva. En aquest sentit, cal destacar que en l’edició 2023 es van coronar 23 Epic Legends entre els 26 participants que tenien opcions de ser-ho i que venien amb l’objectiu d’aconseguir-ho.

Així doncs, aquells participants finishers que hagin completat la resta de proves requerides, rebran la cobejada medalla Epic Legend a la línia de meta de la Massana. Aquest fet ha provocat que l’atractiu de la prova andorrana creixi i mobilitzi a un gran volum de públic internacional, que acostuma a fer llargues estades al destí i que arriben amb ganes de conèixer el país i fer turisme amb els seus familiars i amics.





Andorra, tot un reclam pels amants del MTB

El Principat i la Massana com a capital mundial del MTB, es consoliden com un dels llocs preferits per a entrenar i per a competir pels ciclistes de muntanya més consumats del món. No en va, Andorra destaca pels seus imponents ports de muntanya i els senders pirinencs, les seves infraestructures favorables al ciclisme, un clima agradable tant a l’estiu com a la primavera i una àmplia oferta d’allotjaments per a acollir a tots els visitants.

Les quatre etapes de l’Andorra Epic tenen sempre l’arribada a la Massana, que és el centre neuràlgic de la prova, i tres de les sortides d’etapa són remotes per a donar a conèixer altres parròquies del país i punts emblemàtics del Principat. La sortida de la primera etapa és a la Massana, la segona arrenca des de l’estació d’esquí de Pal – Arinsal, el tret de sortida de la tercera jornada es fa des de la parròquia de Canillo i la darrera etapa comença des del parc de Narturland, a 1.600 metres d’alçada. Els recorreguts són força exigents, a la vegada que divertits i pensats per a viure una aventura compartida sobre la bicicleta per a conquerir els Pirineus.

El fet de formar part del circuit més reconegut en el món MTB com és l’Epic Series, que compta amb alguns dels millors ciclistes d’aquest esport, també és un impuls per a l’arribada de participants internacionals i, per tant, de més turisme esportiu i qualitat. L’Andorra Epic, inclosa dins el marc de l’Andorra Multisport Festival, continuarà fent augmentar la xifra de turistes que arriben al Principat per a gaudir de la prova i del conjunt del país.