Esmenes de Progressistes-SDP al projecte de l’heliport

Vista aèria del Pla de la Caubella, on s’ha d’emplaçar l’Heliport Nacional. Foto: SFGA

El comitè local de la Massana de Progressistes-SDP va presentar ahir dimarts les al·legacions a l’estudi d’impacte mediambiental de l’heliport. Michel Moliné ha demanat al Comú de la Massana de procedir a reconsiderar un projecte que “generarà, cas d’ésser definitivament aprovat, un impacte ambiental molt negatiu”. Les al·legacions presentades són:

“És un projecte que ocuparà uns 110.000 m2 de bosc, amb una superfície principal de 24.000 m2 que resultarà afectada pels treballs de tala i desbrossada i també de moviments de terra per a estabilitzar el terreny i aconseguir la plataforma de la infraestructura.

Els inventaris florístics es van realitzar al desembre del 2022, en una època d’una certa dificultat per a fer inventaris florístics a l’alta muntanya perquè, segons el propi parer dels tècnics, moltes de les plantes estan seques o ja no són visibles. S’hauria d’haver realitzat al juny que és quan les plantes rebroten.

Tindrà una afectació paisatgística important, que farà desplaçar una planta, la Campanula precatoria, espècie d’interès detectada, que no està amenaçada, però que ha estat qualificada com a NT (Quasi amenaçada) a Andorra, tant a la Llista Vermella de 2008 com a l’actualització del 2018.

Farà canviar els costums de la important fauna, protegida a diferents nivells que van de P a PE, que freqüenta la zona segons la informació de l’estudi”.

Per aquestes raons, Progressistes-SDP considera que el projecte no és viable a la zona degut al fort impacte ambiental que generarà.

Per a acabar, des de la formació remarquen que l’empresa Euroconsult presenta dos certificats, l’ISO 9001:2015 i l’ISO 1400:20151 caducats des del desembre 2022. “Desconeixem si aquests certificats eren necessaris per a poder realitzar l’informe ja que no hem pogut consultar les bases del concurs per a optar a la realització del dit informe”, assenyalen fonts de Progessistes-SDP.