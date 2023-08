Aquest diumenge se celebrarà la 16a Trobada Atlètica d’Aristot

Trobada d’Aristot (Foto: Trobada Aristot / arxiu RàdioSeu)

Després de la pausa del començament de l’estiu, el Cadí Circuit Fer torna a activar-se aquesta setmana amb la celebració de la 16a Trobada d’Aristot, una de les proves més veteranes del calendari de curses de l’Alt Urgell. La cita és aquest diumenge, 6 d’agost, i les inscripcions encara estan obertes fins aquest dijous a la nit.

La cursa principal consta de 22 quilòmetres i un desnivell positiu de 1.800 metres. A més del Circuit Fer, aquesta modalitat també és puntuable per la 21a Copa Catalana de Curses de Muntanya, que organitza la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).

També hi ha l’opció de fer la cursa Half (16 km i 1.050 metres de D+) i, com a recorreguts més assequibles, la Pro (11 km amb 600 metres de D+) i Open (6,2 km i 290 metres de D+). A més a més, aquestes dues últimes -Pro i Open- es poden fer tant corrent com caminant.

Des de l’organització assenyalen que actualment “la Trobada Atlètica d’Aristot és més que una cursa, és un moment de trobada de totes les persones del poble”, fruit de “la unió de les ganes i l’empenta d’un grup de gent que va començar fa 16 anys a pensar el que avui és alguna cosa més que una cursa” i que preparen “amb sentiment, ganes i l’alegria que els corredors gaudeixin amb llibertat dels paisatges del nostre territori”.

En aquest sentit, l’objectiu final que busquen, com als inicis, segueix sent “que en gaudeixi tothom, tot respectant el medi natural”. Per això, demanen als participants que pensin “a deixar la muntanya com l’han trobat, no llençant cap cosa fora dels avituallaments i llocs indicats per a tal efecte”, tenint en compte que es passa “per llocs privilegiats on tant les plantes com els animals n’han de gaudir durant tot l’any”.

Els organitzadors també recorden que, pel que fa al material necessari per a prendre-hi part, es recomana portar impermeable (o manta tèrmica), un telèfon mòbil i un recipient tancat per a beure, d’un mínim de 33cl, tot i que a la cursa de 6,2 km també s’acceptaran els gots. Els primers 200 inscrits rebran una samarreta tècnica Tuga i tots els inscrits disposaran d’una bossa amb productes cedits pels patrocinadors.

Pel que fa a l’aparcament, atès que el nucli urbà del poble estarà tancat al trànsit, els cotxes hauran d’estacionar al llarg de la carretera d’accés.