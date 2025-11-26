Afectacions en algunes carreteres per la presència de gel i neu

A Andorra, el servei de Mobilitat ha informat aquest matí de dimecres de la necessitat d’equipaments especials a les parròquies altes, concretament a partir d’Erts (CG4), d’Ordino (CG3) i de Canillo (CG2). Aquesta darrera inclou l’accés al Tarter, Soldeu i el port d’Envalira. També calen cadenes al punt fronterer del Pas de la Casa; i ja fora del Principat, a l’Alta Cerdanya, torna a estar tancat el coll del Pimorent.
Al Pirineu català, la circulació de vehicles pesants articulats al port del Cantó (carretera N-260) ha estat restringida aquest dimecres al matí per la presència de neu i gel a la calçada, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. A mig matí, però, ja s’ha aixecat aquesta limitació.
I és que la nevada de la passada nit i matinada ha tingut finalment un abast més gran del previst inicialment, atès que ha anat més enllà de l’extrem nord del Pirineu català i, per exemple, ha cobert de blanc quasi tota la Cerdanya malgrat que en alguns indrets ha estat feble, amb un gruix d’uns 5 centímetres. El gruix ha estat més consistent a l’Alta Cerdanya.
Trànsit ha informat que aquest matí de dimecres són necessàries les cadenes en punts com la C-28 entre Alt Àneu i Naut Aran (en un tram de 30 km que inclou el port de la Bonaigua), a les carreteres L-500 i L-501 a la Vall de Boí i a la C-142b per a accedir al Pla de Beret. Al matí també eren necessàries les cadenes en algunes vies de la vall de Camprodon, mentre que al Berguedà s’ha tancat l’accés a Coll de Pal, al municipi de Bagà.
Es recomana en tot moment informar-se de la situació de les carreteres per si hi ha novetats que afectin la normal circulació del trànsit rodat.