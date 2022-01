La selecció xilena d’esquí paralímpic es prepara a Encamp per als Jocs d’Hivern de Beijing 2022, aquesta setmana han arribat a Encamp on hi estaran durant els mesos de gener i febrer i fins que marxin per participar en la competició olímpica al març.

La delegació xilena, formada per Nicolás Bisquertt, Samuel Fernández, Claudia Hernández i Miguel Catalán, i acompanyats pels dos entrenadors Carlos Torres i Kevin Cariñe, han escollit les instal·lacions encampadanes per la seva proximitat amb el domini esquiable de Grandvalira on entrenaran durant la seva estada a Andorra, i també gràcies a l’esquiador encampadà, Roger Puig, que ha recomanat les instal·lacions i que competeix en aquesta mateixa disciplina.

Xavier Fernàndez, conseller d’Esports, Infància i Joventut del Comú d’Encamp, ha visitat als esportistes durant el seu entrenament a les instal·lacions comunals i els ha agraït que hagin escollit el Complex Esportiu per preparar-se per una cita tan important, com la del mes de març, i els ha desitjat molta sort.

El conseller ha recordat que l’estiu és l’època forta de les estades esportives, tant professionals com amateurs, però “estem aconseguint amb el posicionament d’Encamp i el Pas de la Casa com a destinació esportiva, tenir estades en altres èpoques de l’any, com és aquest cas”. Fernàndez ha insistit en el fet que “estem contents que siguin esportistes d’elit d’esport inclusiu els que ens visitin”, ja que la voluntat és “posicionar la parròquia com un referent de l’esport en el sentit més ampli possible”.

Un dels integrants de la selecció xilena, Nicolás Bisquertt, ja va participar en els jocs paralímpics de Pyeongchang a Corea del Sud el 2018 i és un dels top ten mundials actualment en l’esquí adaptat. La resta d’integrants de la selecció s’estrenen en els jocs paralímpics, a Beijing del 4 al 13 de març. L’entrenador, Carlos Torres, ha agraït l’acollida rebuda i ha manifestat han tingut “molt bones sensacions els primers dies d’entrenaments” i s’han ofert per a qualsevol col·laboració en l’àmbit esportiu.