L’Andona Racing lluita fins al final a la Copa Catalana

L’equip Andona Racing ha fet una demostració de treball en equip aquest diumenge a la Copa Catalana celebrada a El Prat, on defensava el lideratge elit d’Andrea Soldevilla i el de Valeria Piñol a la categoria cadet. A la cursa elit, les ciclistes de l’Andona Racing han lluitat fins a l’últim moment, destacant especialment els esforços d’Anna Albalat, Raquel Balboa, Isis Baraldés i Claudia Galceran, qui feia el seu debut. Uns esforços que, malauradament, no van servir per a mantenir el maillot de Soldevilla.
Pel que fa a la categoria cadet, Valeria Piñol ha estat segona classificada, resultat que no li ha possibilitat mantenir el distintiu. També va participar en la prova Aura Montaña; i les sub-23 Nora Sales i Daianne Mourais.
El pròxim repte de l’Andona Racing serà el 19 d’abril al GP Ciudad de Eibar, prova internacional de categoria professional a la que l’equip ha estat convidat. “Un premi a l’esforç molt gratificant i que les ciclistes aprofitaran al màxim”, asseguren des del club.