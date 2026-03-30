Obert el termini per a formar part del Jurat Carnet Jove del Festival Ull Nu 2026

L’Associació Carnet Jove Andorra obre la convocatòria per a formar part del Jurat Carnet Jove del Festival Ull Nu 2026, una iniciativa que permet als joves viure el festival des de dins i participar activament en l’elecció del Premi Carnet Jove al Millor Curtmetratge, dotat amb 1.000 euros. La convocatòria s’adreça a joves d’entre 16 i 30 anys, usuaris del Carnet Jove Andorra, amb interès pel cinema i el món audiovisual.
Les tres persones seleccionades tindran l’oportunitat de conèixer de prop el funcionament d’un festival audiovisual, assistir als visionats de les obres a competició, participar en el procés de deliberació i assistir a l’acte d’entrega de premis.
Per a optar a formar part del jurat, les persones interessades han d’accedir a la landing carnetjove.ad/juratcarnetjove i emplenar el formulari d’inscripció amb les seves dades. A més, hauran de respondre a la pregunta “Per què vull formar part del Jurat Carnet Jove?” i adjuntar una crítica en català d’una obra audiovisual, ja sigui una pel·lícula, sèrie, documental o qualsevol altra peça que considerin. Aquesta crítica es pot presentar en format escrit, amb una extensió d’entre 1.600 i 3.200 caràcters, o en format audiovisual, amb una durada màxima d’1 minut.
Per a participar en la convocatòria, també cal tenir disponibilitat presencial els dies 22, 23 i 24 de maig, coincidint amb el desenvolupament del festival i amb les activitats vinculades a la funció del jurat. La convocatòria estarà oberta fins al 8 d’abril, a les 23.59 h. Una comissió formada per representants del Festival Ull Nu i del Carnet Jove Andorra seleccionarà els tres integrants del jurat, que es donaran a conèixer el 14 d’abril.
Amb aquesta iniciativa, el Carnet Jove Andorra i el Festival Ull Nu volen continuar fomentant la participació cultural dels joves i apropar-los al sector audiovisual a través d’una experiència real i activa dins d’un festival de referència del país.