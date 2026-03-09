L’Andona Racing comença la temporada per la porta gran, a Mataró

L’Andona Racing ha aconseguit, aquest diumenge, la seva primera victòria de la temporada a Mataró, prova puntuable per la Copa Catalana. Andrea Soldevilla ha estat guanyadora a la categoria elit, Valeria Piñol, a cadet i l’Andona Racing ha estat guardonat com el millor equip de la jornada. L’equip ha controlat la prova des de l’inici, deixant marxar una escapada de dues corredores, entre elles Andrea Soldevilla. Al gruix de corredores, les seves companyes han defensat els interessos del duo, que ha estat finalment guanyador.
Cal destacar també el treball de la resta de ciclistes de l’Andona Racing: Isis Baraldés, Raquel Balboa, Nora Sales, Daianne Morais, Aura Montaña, Ona Ferrando i Martina Torres, qui ha completat la seva primera cursa ciclista.
També ha estat el debut de la temporada per a l’Andona Acadèmia Ciclista, que ha comptat amb dos bons representats: Gil Escorihuela i Pau Torras. “El projecte, que fa menys d’un any que va néixer, va fent passos de gegant i aniran sumant-se a les curses la resta de nens i nenes que el conformen”, assenyalen des del club ciclista.