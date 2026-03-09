Joan Martínez Benazet i Eric Jover relaten la gestió de la pandèmia, a Andorra, al llibre “Divendres 13”

Aquesta setmana es compleixen exactament sis anys de l’inici de les restriccions causades per la pandèmia de la Covid-19. En el context global de la pandèmia, Andorra va haver de fer front als contagis, a les morts i al confinament estricte, a més de grans reptes sanitaris i econòmics. Sis anys després de l’arribada de la malaltia, Joan Martínez Benazet, que era ministre de Salut, i Eric Jover, ministre de Finances i portaveu del Govern, expliquen a Divendres 13. La pandèmia a Andorra (volum publicat per Anem Editors), com es va viure des de primera línia política i quina va ser la lògica de la presa de decisions en moments tan complexos i incerts.
Els exministres ofereixen un relat en primera persona que dona a conèixer la gestió política i sanitària de la Covid-19 a Andorra, molt específica i diferencial respecte als països de l’entorn.
El llibre arribarà, aquest dimarts, a les llibreries d’Andorra i es presentarà també aquest dimarts, 10 de març, a les 19 hores, a la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany. Hi participaran els autors Joan Martínez Benazet i Eric Jover, així com la coordinadora de l’obra, Judit Pedrós. L’acte estarà conduït pel periodista Gabriel Fernàndez Coy.