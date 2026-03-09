Derrota del VPC Andorra Femení davant el CNPN

El sènior femení del VPC Andorra ha patit una desfeta en el seu darrer compromís a domicili. L’equip andorrà no ha pogut superar el CN Poble Nou (CNPN) en un partit on les locals han sabut aprofitar millor les seves oportunitats per a tancar el marcador amb un resultat final de 18 a 8.
El partit del femení
Malgrat l’esforç col·lectiu i la intensitat mostrada sobre el terreny de joc, el conjunt femení s’ha trobat amb un rival molt sòlid que ha impedit la fluïdesa del joc de les jugadores del Principat. “El VPC Andorra ha lluitat fins al final per a retallar distàncies, però la falta de precisió en els metres finals ha estat determinant”, segons manifesten des del club andorrà.
Aquest resultat obliga les jugadores a “seguir treballant en la cohesió i en els aspectes tàctics per a retrobar-se amb la victòria en les properes jornades de competició. L’actitud de l’equip, però, continua sent el pilar fonamental per a afrontar el que resta de temporada”, indiquen des del VPC Andorra.