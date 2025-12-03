L’ANC-AD i el CSIRT-AD completen amb èxit el ciberexercici nacional

L’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANC-AD) i l’Equip de Resposta de Referència del Principat d’Andorra per al tractament d’incidents de seguretat (CSIRT-AD) completen amb èxit el ciberexercici nacional d’alta complexitat amb més de 20 entitats participants. El ciberexercici s’ha desenvolupat en els terminis previstos i ha posat el focus en les infraestructures crítiques i importants del país.
Ha comptat amb la participació de més de 20 entitats públiques i privades considerades estratègiques i ha destacat per l’elevada implicació i predisposició de totes les organitzacions, tant de les que disposen d’un alt nivell de maduresa en ciberseguretat com d’aquelles que es troben en fases d’implementació de capacitats avançades.
Durant les sessions, s’han recreat escenaris reals d’alt impacte, alineats amb les tendències internacionals actuals: un atac de ransomware sobre sistemes essencials; un escenari d’infostealer, orientat al robatori de credencials i informació sensible i, una fuita d’informació provocada tant per intrusió externa com per error intern.
En paraules de Jordi Ubach, responsable de l’ANC-AD: “Aquests escenaris han permès avaluar la resiliència, la coordinació interinstitucional i la capacitat de detecció, resposta i recuperació de les entitats participants. L’exercici també ha servit per a validar procediments, identificar àrees de millora i reforçar els canals de comunicació i els mecanismes de presa de decisions en situacions de crisi.”
L’ANC-AD considera que la iniciativa consolida la cultura de ciberseguretat al Principat i enforteix el Model Nacional de Ciberresiliència, contribuint a garantir la continuïtat dels serveis essencials i la protecció dels actius digitals del país.
La realització periòdica de ciberexercicis d’aquesta magnitud és fonamental —tal com ja fan molts països europeus i de l’entorn— per a anticipar-se a les amenaces emergents, detectar vulnerabilitats estructurals i assegurar que les organitzacions estiguin preparades per a afrontar incidents greus amb eficàcia.
Aquest tipus d’iniciatives situen Andorra en línia amb les millors pràctiques internacionals i reforcen un ecosistema digital més segur, resilient i preparat davant un context global marcat per l’augment i la sofisticació de les ciberamenaces.
L’ANC-AD i el CSIRT-AD agraeixen la participació activa de totes les entitats involucrades i reafirmen la seva voluntat de continuar impulsant activitats que reforcin la ciberseguretat i la protecció del país.