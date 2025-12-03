La transhumància i el pasturatge, temes centrals de la 15a Mostra de Cinema Etnogràfic de Catalunya a Encamp

La transhumància i el pasturatge han estat els eixos centrals de la 15a Mostra de Cinema Etnogràfic de Catalunya, promoguda pel Col·lectiu Eixarcolant, que va tenir lloc ahir al vespre a l’antic edifici de Ràdio Andorra. El cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez, ha donat la benvinguda a la cinquantena d’assistents i ha subratllat “la importància de la transhumància en la identitat del nostre país” i la necessitat de difondre aquesta activitat i la feina del pasturatge.
La sessió ha arrencat amb la projecció del documental “Veus transhumants”, de Paula Escribano, que aborda la transhumància des d’una perspectiva antropològica. El film recorre territoris com Arens i Llessui, així com una ruta de set dies a peu entre la Garrotxa i la Molina, impulsada per Prem Puig, Eva Grau i l’Ecoxarxa de Mieres. El documental també aprofundeix en temes com la transformació de les dinàmiques familiars, la burocràcia, el treball migrant, la gestió dels comunals, el relleu generacional i els reptes i suports que afronten avui dia els pastors i els seus ramats.
Tot seguit, s’ha projectat “Camins de tradició: la Transhumància a Andorra”, de Sergi Pla i de l’Arxiu d’Etnografia del Departament de Patrimoni Cultural del Govern d’Andorra, una mirada a l’evolució d’aquesta pràctica ancestral al Principat. L’obra subratlla el reconeixement internacional de la transhumància com a patrimoni cultural immaterial de la UNESCO, un fet que en reforça el valor simbòlic i la vigència per a la comunitat andorrana.
Per a tancar l’acte, s’ha dut a terme un col·loqui amb el pastor Martí Pubill, que ha permès reflexionar sobre el present i el futur del col·lectiu ramader, així com els reptes que afronta la ramaderia extensiva i la pastura d’alta muntanya en un context cada vegada més tecnològic i globalitzat.
L’activitat, impulsada pel Comú d’Encamp i pel Node Pirineu Central del Col·lectiu Eixarcolant, ha comptat amb la col·laboració del Govern d’Andorra.