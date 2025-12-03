Alt Urgell: Inici de la nova convocatòria del programa Orienta

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) activa una nova convocatòria del programa Orienta, una actuació promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), especialment adreçada a persones demandants d’ocupació en situació d’atur, prioritàriament aturats majors de 45 anys, i a persones treballadores en situació de precarietat laboral, és a dir, persones que, malgrat que tenen una feina, pateixen inestabilitat o incertesa de continuïtat en el lloc de treball, unes condicions deficitàries, o insuficiència (o inexistència) de protecció per desocupació i beneficis socials i que, sovint, desenvolupen treballs poc qualificats.
En la darrera convocatòria es van atendre 115 persones procedents d’arreu de la comarca, de les quals més de 60 van aconseguir una inserció laboral, un 52,17%. Amb el programa Orienta es dona un servei d’orientació i acompanyament individual perquè la persona pugui definir el seu projecte i perfil professional i així assolir un coneixement, un desenvolupament i una millora de les seves potencialitats i competències per a prendre la decisió més adient per a introduir-se al mercat laboral. Alhora, s’hi inclou el coneixement de l’entorn productiu, de la xarxa empresarial de la comarca i dels perfils professionals més demanats.
La durada d’aquest projecte és de 12 mesos i les accions són sense cost per a les persones participants. El requisit imprescindible per a poder participar-hi és estar inscrit al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la demanda activa en el moment d’iniciar el programa.
Les persones interessades a participar i fer ús d’aquest servei poden adreçar-se a l’Oficina de Treball de la Seu d’Urgell o bé a l’àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal, situada a l’edifici del CETAP, a la plaça de les Monges de la Seu.
Per a més informació es pot accedir a la web del SOC http://serveiocupacio.gencat.cat o contactar directament amb la tècnica responsable del Consell Comarcal (mrsarradell@ccau.cat – 973 355 798 extensió 702 Maria Rosa Sarradell).