L’ANC-AD confirma un ciberatac a una empresa privada del país i reforça el seu missatge de suport i màxima predisposició

L’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANC-AD) confirma que una empresa va comunicar, aquest dilluns, de forma voluntària que ha quedat exposada per un atac cibernètic. Des del primer moment, l’ANC-AD s’ha mostrat oberta i completament predisposada a col·laborar per a que l’empresa en qüestió pugui resoldre el més ràpidament possible la situació i torni a normalitzar l’activitat, posant a la seva disposició els recursos necessaris.
Des de l’ANC-AD es va procedir a emetre un avís a totes les infraestructures crítiques i importants, és a dir totes les infraestructures sensibles del país, per tal d’alertar-les i recomanar que extremessin precaucions.
L’ANC-AD recorda que la prevenció és essencial i que qualsevol empresa privada o entitat del sector públic pot estar exposada i en risc. Cal estar previnguts per a anticipar amenaces, identificar vulnerabilitats estructurals, millorar els procediments interns i assegurar que les infraestructures crítiques del país estan preparades per a fer front a possibles incidents greus.