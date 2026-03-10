El Govern i el grup d’experts del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans organitzen una taula rodona al país

Andorra ha acollit aquest dimarts al matí la celebració d’una taula rodona, coorganitzada entre el Ministeri de Justícia i Interior i el grup d’experts sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans (GRETA) del Consell d’Europa, per a debatre sobre el seguiment i l’avançament del país amb relació a la implementació del conveni de lluita contra el tràfic d’éssers humans a Andorra. En l’obertura de la taula rodona hi ha pres part el secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León.
León ha celebrat que s’impulsi la taula rodona “perquè permet posar en comú perspectives diverses, reforçar la cooperació institucional i avançar cap a respostes cada vegada més eficaces davant d’un fenomen que exigeix una acció coordinada i sostinguda en el temps”.
Més d’una trentena de representats d’organismes institucionals, entitats públiques i societat civil del Principat s’han reunit aquest dimarts a Andorra la Vella amb l’objectiu d’intercanviar opinions i bones pràctiques en les que el Consell d’Europa podria seguir donant suport per a fer seguiment de l’aplicació del Conveni. El secretari d’Estat ha agraït la participació d’aquestes institucions “perquè la lluita contra el tràfic d’éssers humans només pot ser efectiva si es construeix a partir d’un treball coordinat i transversal entre totes les institucions i actors implicats”.
La trobada d’aquest dimarts ha estat de caràcter informal i ha tingut com a base el tercer informe que el GRETA ja va emetre el gener del 2024. El secretari d’Estat ha apuntat que el Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans “representa un instrument fonamental perquè “no només estableix un marc jurídic sòlid, sinó que promou també una aproximació centrada en les víctimes i basada en el respecte dels drets humans i Andorra està plenament compromesa amb aquests principis”.
El Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans està en vigor al Principat des de l’1 de juliol de 2011. Les disposicions del text preveuen un mecanisme de seguiment basat en avaluacions cícliques. Així doncs, el primer cicle d’avaluació es va concloure l’any 2016, el segon el 2020 i, el tercer, que es va fer públic el 2024, correspon a les observacions i als treballs fets pels experts del GRETA durant la seva visita al país a finals del 2022. La trobada d’avui no forma part d’aquest cicle d’avaluacions.