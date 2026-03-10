El febrer es tanca amb un 85,27% d’ocupació hotelera

La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) consolida la bona dinàmica de la temporada amb un 85,27% d’ocupació al febrer. La xifra d’ocupació als hotels participants a l’enquesta de la UHA referma la tendència positiva iniciada al desembre, impulsada per l’excel·lent estat de les estacions d’esquí i una estratègia de prevenda que gràcies a les condicions ofertes des de l’inici ha resultat molt efectiva.
Així, des de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) valoren amb satisfacció el tancament del mes de febrer, que ha assolit una ocupació mitjana del 85,27%. “Aquesta dada confirma la plena vigència i l’atractiu del nostre destí en un dels mesos més determinants de l’hivern, donant continuïtat als bons resultats que el sector hoteler ja va registrar durant els mesos de desembre i gener”, assenyalen des de l’entitat.
Continuïtat i sinergia amb les estacions
Aquest notable registre és el resultat directe d’una temporada que està funcionant a ple rendiment. L’excel·lent estat i les bones condicions de les estacions d’esquí han estat un factor clau per a mantenir l’interès dels visitants de forma constant des de l’inici de l’hivern. Aquesta sinergia entre l’oferta d’esquí i la qualitat dels establiments associats ha permès tancar un febrer amb una activitat molt elevada i constant.
Un altre pilar fonamental d’aquest èxit ha estat la prevenda molt activa duta a terme pels hotelers, que ha permès blindar l’ocupació davant la variabilitat meteorològica puntual. “Tot i això, des de la UHA som conscients que mantenir aquests estàndards d’excel·lència està requerint un esforç de gestió extraordinari per part dels nostres associats”.
Està sent una temporada d’una gran exigència operativa, “marcada per la complexitat creixent en la planificació i la cobertura d’equips humans“, asseguren des de la UHA. La perseverança de les empreses hoteleres per a garantir el servei malgrat les dificultats estructurals del mercat laboral “demostra el compromís innegociable del sector amb la qualitat del destí”.
Valoració institucional
Per a la UHA, aquest 85,27% d’ocupació ratifica que la temporada d’hivern avança amb pas ferm. La combinació d’unes estacions en condicions òptimes i una gestió hotelera orientada a la prevenda i al sacrifici professional permet encarar el tram final de l’hivern amb la seguretat de ser una destinació líder i, sobretot, altament resilient.