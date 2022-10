L’Alta Ribagorça crea una gimcana turística digital per a donar a conèixer la comarca

El vicepresident primer de la Diputació de Lleida, Jordi Latorre, i la presidenta del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, María José Erta, han presentat aquesta setmana el producte turístic ‘El Pirineu Embruixat’, una gimcana turística digital que recorrerà la comarca de l’Alta Ribagorça endegada com a nova estratègia del pla de promoció turística del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça.

‘El Pirineu Embruixat’ ofereix una aventura que contempla un màxim de 12 punts al llarg de tres recorreguts geoposicionats, al Pont de Suert, a Vilaller i a Boí. L’usuari que hi participi haurà de superar una sèrie de reptes (pregunta/resposta, lectura de QR, captura d’imatge o preguntes encadenades) que trobaran al llarg del recorregut, en forma de gimcana.

‘El Pirineu Embruixat’ parteix dels éssers llegendaris de les Bruixes dels Carantos de Vilaller i fa menció a altres personatges mitològics, com les fades encantàries de la Vall de Boí, l’última habitant de Suert, al Pont de Suert.

L’objectiu és valorar els nuclis antics dels tres municipis que en formen part i promoure la mobilitat dels visitants dins de la comarca per tal d’afavorir la descoberta. María José Erta ha explicat que “l’Alta Ribagorça té un important potencial mitològic, i la idea d’un viatge embruixat pel Pirineu era força engrescador”.

El nou producte turístic és intemporal i permetrà augmentar l’oferta d’oci en èpoques de baixa afluència turística i captar el públic familiar. Es tracta d’una app web, en què no és necessari descarregar-ho al mòbil.

Aquesta intemporalitat ha estat valorada molt positivament per Jordi Latorre, que ha destacat la importància de la desestacionalització del turisme en una comarca que tant a l’estiu com a l’hivern és un clar reclam per als visitants.

Durant aquests mesos d’octubre i novembre, aprofitant la festivitat de Halloween, es farà una campanya de promoció en què els infants que hi participin s’enduran, a més, unes llaminadures. Des del Consell Comarcal, s’ha animat els veïns i veïnes de la zona a jugar-hi, ja que és una forma diferent i lúdica de conèixer les curiositats del seu entorn.

L’ens comarcal ha editat també uns fullets plegables per a guiar el funcionament del joc, on hi ha marcats sobre el mapa els diferents reptes a cada nucli. Dins de l’aplicació hi ha tres missions, una a cada municipi, i es poden fer juntes o per separat. Els reptes van des d’escanejar un QR fins a fer-se una fotografia a l’espai o contestar preguntes o sèries de preguntes sobre aquests nuclis i la comarca. Cada resposta duu a una pista que condueix els participants al repte següent.

A més, cada missió resolta té premi vinculat al territori, sigui un regal físic o entrades a equipaments turístics de l’Alta Ribagorça.