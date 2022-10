Xerrada-taller “la nutrició de la dona en les diferents etapes de la seva vida”, a Escaldes

El Departament d’Acció Social del Comú d’Escaldes-Engordany posa en marxa una xerrada-taller sobre la nutrició de la dona en les diferents etapes de la seva vida. La sessió, que anirà a càrrec de la nutricionista Katia Durich, està emmarcada dins del programa Empodera’t i tindrà lloc el dimecres 26 d’octubre, a les 20h, a la sala d’actes del Comú.

Les dones, al llarg de la vida, pateixen constants canvis hormonals i un dels aspectes que s’ha de tenir en compte és l’alimentació. Durant el taller, la nutricionista Katia Durich donarà informació i consells sobre la importància de la nutrició de la dona i s’abordaran temes com ara l’auto-avaluació de l’alimentació de cadascuna de les assistents, els canvis hormonals (com influencien en la dieta i en la composició corporal), les carències i necessitats, la prevenció (què mengem i com estarem demà), dietes de moda i mites.

L’entrada al taller serà lliure i gratuïta.