Èxit de recaptació en la campanya promocionada per Andbank pel Dia Mundial contra el Càncer de Mama

La campanya contra el càncer de mama impulsada per Andbank en col·laboració amb la firma de joies Shiori ha estat una gran mostra de solidaritat per part de la població andorrana.

Quasi 600 polseres venudes en un temps rècord, en menys de 48 hores de l’inici de la campanya ja s’havien esgotat les existències.

L’import total recaptat ha estat ha estat de 8.520 euros, des d’Andbank afirmen que “poder contribuir en la lluita contra el càncer és un dels nostres compromisos més ferms amb la societat, tot i estar immersos en la lluita contra la Covid_19 hi ha encara altres “monstres” contra els que s’ha de lluitar”.

Silvia Hernandez, alma máter de Shiori i dissenyadora de la polsera protagonista de la campanya afirma “ha estat un plaer col·laborar amb Andbank, estic molt satisfeta amb el resultat de la campanya, m’emociona veure com amb una cosa tant petita i delicada pot motivar a la gent a lluitar per una causa tan important com aquesta. I és més que destacable haver assolit aquesta xifra en la situació en la que estem vivint”.

Andbank s’ha fet càrrec del cost de producció de les polseres per a que la xifra assolida amb les vendes es pugui destinar íntegrament a la lluita contra el càncer a través de la Fundació FERO, una fundació privada que té com a objectiu contribuir al desenvolupament de la recerca oncològica i amb la qual Andbank hi col·labora activament des de fa anys.

A dia d’avui es diagnostiquen més dones amb càncer de mama que cap altre càncer. Les xifres parlen per si soles, segons l’informe anual editat per la Societat Española d’Oncologia mèdica, el número de nous casos de càncer de mama diagnosticats a Espanya l’any 2020 arribarà als 32.953.

Sobre la Fundació FERO

La Fundació FERO és una fundació privada, sense ànim de lucre, benèfica i científica dedicada a la investigació i al tractament oncològic i que, gràcies al finançament de donacions particulars, ha pogut posar en marxa nombrosos laboratoris d’investigació científica. L’entitat va ser fundada pel Doctor Josep Baselga, catedràtic de medicina de la Universitat autònoma. Una de les principals fites de la fundació ha estat la creació del Centre de Càncer de Mama, al Vall d’Hebrón, únic en la seva especialització a Espanya.