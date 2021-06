Augment de més del 20% de les consultes sobre la pròrroga dels lloguers

Una de cada quatre persones que s’adreça a l’oficina d’Habitatge ho fa per informar-se sobre la pròrroga del contracte de lloguer. De fet, enguany ja s’hi ha adreçat una desena més que en tot el 2020. Això se suma a un augment de l’interès per part dels arrendataris a recuperar els immobles i, fins i tot, en la compra d’habitatges.

Més de 50 persones s’han adreçat a l’oficina d’Habitatge per demanar informació sobre la pròrroga del contracte de lloguer i el procediment per recuperar l’immoble per a ús propi o familiar.

Són al voltant d’un 20% més de consultes des de gener, que en el total del 2020. La majoria, per part de llogaters. El responsable de l’oficina, Xavier Marchante, reconeix que “la problemàtica hi és i continuarà existint“. Recorda que “sempre que estiguin al corrent dels seus drets i obligacions, podrien demanar aquesta pròrroga d’un any més mantenint les condicions”.

Ara bé, si el propietari vol cedir el pis a ús social, els llogaters tampoc podran acollir-s’hi. Aquesta situació encara no s’ha produït, però sí que des de febrer de l’any passat s’han presentat vuit peticions oficials d’arrendataris per recuperar l’immoble per a ús propi o familiar al servei de Tràmits i s’ha rebut una desena de consultes a l’oficina d’Habitatge en aquest sentit.

També s’ha notat un augment de l’interès per la compra d’habitatges. Són més d’un 7% les persones que s’han adreçat a l’oficina per preguntar quins són els requisits i la documentació que s’ha de presentar per sol·licitar l’exempció de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries.