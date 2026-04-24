L’Ajuntament de la Seu aprova les bases per a la creació d’una borsa de treball d’operaris de neteja d’escoles i edificis municipals

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha donat llum verda a l’aprovació de les bases que regiran el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’operaris de neteja d’escoles i edificis municipals. Amb aquesta mesura, el consistori vol assegurar la capacitat de resposta davant de necessitats de personal urgents o inajornables, garantint que el servei de neteja no quedi desatès en cap moment.
Actualment, la plantilla de personal de l’Ajuntament compta amb 12 places d’operari de neteja d’escoles i edificis municipals. No obstant això, la creació d’aquesta borsa -que s’emmarca en l’expedient 1529/2026- permetrà disposar d’una llista de professionals qualificats per a cobrir substitucions, baixes o puntes de feina de manera àgil.
Detalls de la convocatòria
La plaça s’integra en el grup de classificació AP (Altres Agrupacions Professionals) i el règim d’ajustament serà de personal laboral temporal. Per a la configuració de la borsa, s’utilitzarà el sistema de selecció de concurs oposició pel torn lliure, un procediment que avalua tant els mèrits i l’experiència prèvia com les capacitats dels aspirants mitjançant proves específiques.
Properes passes
Un cop aprovades les bases, l’Ajuntament de la Seu procedirà a convocar formalment les proves. L’anunci de la convocatòria es publicarà properament als diaris oficials i estarà disponible per a la seva consulta pública a l’e-tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.
Amb aquesta iniciativa, “el Govern municipal referma el seu compromís amb la millora de l’eficiència en la gestió del personal i el manteniment de la qualitat dels espais educatius i municipals de la ciutat”.