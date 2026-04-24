La Sala de Teatre l’Única de la Seu acollirà l’espectacle multidisciplinar “El tiempo de las tortugas”

La Sala de Teatre l’Única de la Seu d’Urgell acollirà aquest dissabte vinent, 25 d’abril, a les set de la tarda, l’espectacle “El tiempo de las tortugas”, a càrrec de l’artista polifacètica Dora Cantero i el músic Joan Bramon. La proposta multidisciplinar arrenca amb una conferència sobre la tortuga Caretta Caretta, que és el pretext perquè els dos artistes ofereixin un concert, un recital de poesia, un espectacle de teatre d’objectes i una projecció de vídeo poètic.
Es tracta d’un viatge “emocional” cap a les aigües profundes de l’amor i el desamor en què, segons indiquen, es configura una peça teatral “propera, fresca, plena d’humor, closques trencades i alguna capbussada“.
L’espectacle tanca la programació d’enguany i l’organització destaca el fet que els artistes convidats compten amb reconeixements als Premis Revelació Feten 2013, a la Fira de titelles Lleida 2013, al Festitíteres 2014 i al Titeremurcia 2014.
El preu de les entrades és d’11 euros en venda anticipada i de 15 euros a taquilla. La compra es pot fer en línia o bé per l’Instagram. Per a obtenir més informació es pot enviar un correu a hola@escoladeteatrelaseu.org o trucar al telèfon 644 17 36 39.