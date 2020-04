L’Aeroport d’Andorra-la Seu podrà tenir vols a Madrid, Lisboa, Palma, Londres, Milà o París

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha afirmat que la recent autorització per part de Agència Estatal de Seguretat Aèria Espanyola (AESA) de l’operativa instrumental mitjançant GPS per a l’aeroport d’Andorra-la Seu permetrà incrementar en un 95% la seva operativa. Així ho ha destacat durant la roda de premsa d’aquest dimarts, on ha exposat les novetats associades a aquesta infraestructura.

En relació amb les especificacions tècniques, Gallardo ha explicat que la nova metodologia d’aterratge “permet als pilots traspassar amb total seguretat les condicions meteorològiques desfavorables que molt sovint es formen en la zona on està ubicat l’aeroport”. D’aquesta manera, “la infraestructura passa de ser un aeroport d’aproximació visual a ser un aeroport d’aproximació instrumental”. Aquest procés que ara es culmina va endegar-se el 2017 per part tant del Govern d’Andorra com de les autoritats del país veí.

La nova maniobra, ha apuntat Gallardo, permet obrir la infraestructura a més aeronaus i organitzar vols a aeroports internacionals com Madrid, Lisboa, Palma de Mallorca, Milà, París o Londres. Un element que per Gallardo permetrà “fomentar i induir noves oportunitats turístiques” pel país.

En aquest sentit, l’aeroport podrà operar amb dos models diferenciats però complementaris: xàrters turístics i vols regionals regulars. En el primer cas es facilitaria l’arribada de turistes durant la temporada d’esquí al país. En el segon, s’establirien vols regulars durant la setmana per potenciar i assegurar el creixement econòmic del país. És en aquesta línia que el ministre ha ressaltat que l’aeroport “té un potencial important per a Andorra i també pel Pirineu català i per això cal donar-hi suport per generar activitat i riquesa a la zona”.

Degut a la situació d’emergència sanitària actual, el titular de Presidència, Economia i Empresa “ha destacat que encara queden pendents fer les formacions presencials als controladors aeris relacionades amb les novetats associades a l’operativa del GPS”. Un cop fetes aquestes formacions i les darreres verificacions per part d’AESA, les companyies interessades podran operar de forma regular a l’aeroport.