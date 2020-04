Les asseguradores adapten la seva atenció al públic per oferir un servei més buscat que mai

Des que les asseguradores van poder reobrir les seves oficines el 22 d’abril, els telèfons no han deixat de sonar. En un moment en el qual s’ha fet més evident que mai la incertesa del futur, la necessitat de contractar una assegurança s’ha fet palesa entre la població. Però amb les restriccions de mobilitat i les mesures sanitàries, les asseguradores han hagut d’adaptar la seva atenció al públic per seguir oferint els seus serveis. “Nosaltres mantenim les oficines centrals obertes, a Andorra la Vella, de 9 a 14 hores, però només atenem amb cita prèvia”, expliquen des d’AXA assegurances. A més, per minimitzar els riscos, tant dels clients com dels empleats, es demana a totes aquelles persones que entren a la seva oficina que ho facin amb guants i mascareta, i al mateix lloc “els oferim gel hidroalcohòlic abans d’entrar, a més de demanar-los que només accedeixi una sola persona, si es que venen acompanyats i sempre respectant l’horari marcat per la cita prèvia”, detalla AXA.

Altres mesures addicionals que tenen en compte per garantir la salut de tots és que “truquem a les persones que tenen prevista la visita per confirmar amb ells que vindran i ens assegurem que cap d’ells presenta símptomes”, i en el cas de no poder desplaçar-se físicament fins a la seu central d’Andorra la Vella, “fem totes les gestions que calguin telemàticament”, recalca l’empresa d’assegurances. És per això que han centralitzat tota l’atenció a través del número de telèfon: 80 50 20. “En el cas de les oficines d’Escaldes-Engordany, la Massana, Encamp i el Pas de la Casa hem decidit mantenir-les tancades fins a nou avís”, puntualitzen.

Malgrat que la majoria de sectors econòmics rebran l’impacte de la crisi sanitària, el de les assegurances podrà encaixar millor la situació. La visió que el negoci té a llarg termini, pròpia de l’activitat asseguradora, permet assumir millor l’aturada de l’activitat. Els imprevistos que moltes persones han hagut d’assumir les darreres setmanes, com la pèrdua de la feina, les cancel·lacions sobtades de vols i vacances senceres, o en el pitjor dels casos, un greuge de la salut familiar, han posat en valor la contractació d’una assegurança.