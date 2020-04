Continua l’aplanament de la corba de contagis malgrat una nova defunció

La cap de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut, Rosa Vidal, ha afirmat avui que “continua l’aplanament de la corba de contagis” tenint en compte les dades recollides. Un element que s’ha pogut dur a terme gràcies al comportament responsable de la ciutadania. Aquesta és, dins de la mala notícia d’una nova defunció, la dada positiva del dia d’avui pel que fa a la pandèmia de la covid-19 a Andorra.

Pel que fa a les xifres, el ministre de Salut Joan Martínez Benazet, ha informat d’aquesta nova defunció que correspon a un home de 76 anys que ha mort després d’estar intubat dues setmanes a la UCI. Aquesta és la víctima número 41 al Principat.

En total a Andorra hi ha actualment 743 persones que han resultat infectades, les mateixes que ahir, però el nombre de curats ha augmentat de 13, pel que ja són 398 i els actius es redueixen fins als 304.

El titular de Salut informa que ja s’han apuntat 55.000 habitants per fer-se el test d’anticossos. Benazet ha recordat que es farà a tota la població que hi ha actualment al país. No hi ha data límit per apuntar-se. Aquells que ja han passat la malaltia també han de fer la prova.

D’altra banda la tècnica de l’estudi d’anticossos, Cristina Royo, ha explicat que l’objectiu de realitzar la prova a tota la població és detectar “els casos de forma més eficient així com possible fugues“, per això ha insistit que la població s’inscrigui per passar els tests.

Més de la meitat de defuncions provenen de residències

Tal i com ha informat el ministre de Salut, un total de 23 difunts provenen de les residències (18 del centre socionanitari El Cedre i 5 de la residència Salita), més de la meitat tenint en compte que els finats fins ara són 41. En aquests centres hi ha hagut 15 i 10 curats respectivament. Actualment hi romanen 29 padrins, 11 provinents de Salita i 6 dels quals estan esperant l’alta.

Pel que fa a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha ara 28 ingressats, 15 dels quals a la Unitat de Cures Intensives, 10 d’ells amb ventilació mecànica. En les darreres hores un pacient ha estat extubat i l’altre ha resultat difunt.