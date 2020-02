L’Aeroport Andorra-la Seu preveu augmentar la seva capacitat operativa quan entri en funcionament el nou sistema d’aproximació amb GPS. El Govern espanyol ha assegurat recentment que confia que, després de diversos retards, finalment aquesta primavera ja es podrà homologar aquest instrumental a la pista urgellenca, cosa que obre la porta a l’arribada de més vols comercials.

El secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, ha assegurat aquest dimarts que actualment ja estan formant els professionals de l’aeroport per tal que coneguin el funcionament del GPS. També s’ha fet una reubicació de les balisses i s’ha invertit en assessorament especialitzat. Tanmateix, Gavín ha remarcat que el fet que el procés d’homologació hagi patit diversos ajornaments els ha permès donar a conèixer millor la seva entrada en funcionament tant als operadors turístics com a les línies aèries i a les fires especialitzades. Per això, des del Departament de Territori confien que la seva implementació tindrà un impacte ràpid i calculen que pot comportar que l’aeroport de la Seu assoleixi un 85% de dies d’activitat al llarg de l’any.

Isidre Gavín assegura que darrerament hi ha més empreses que han mostrat interès per treballar al camp de vol de l’Alt Urgell i que amb l’entrada del GPS volem implantar-hi “un nou model de negoci”, si bé matisa que tots els efectes d’aquest canvi no es veuran de manera immediata perquè la planificació del món aeronàutic sol ser a mitjà i llarg termini.

Èxit dels hangars

En tot cas, el secretari general assegura que “l’interès de les empreses per implantar-se a l’Aeroport de la Seu és imparable“. I posa d’exemple que ara s’ha tret a concurs la tercera fase de la construcció d’hangars, que aquestes noves estructures seran les últimes disponibles i que amb això quedarà pràcticament completat l’espai que hi havia previst per albergar aeronaus.

Sobre la funcionalitat de la infraestructura, el representant del Departament de Territori ha volgut aclarir que els vols comercials són només una part de l’activitat que s’hi genera i que estan “oberts a tota mena d’empreses”, perquè considera que aquesta és la clau perquè tingui “èxit” tant aquesta pista com la d’Alguaire i que “és el que té sentit en aquesta menar d’instal·lacions”. Gavín reconeix que portar vols regulars i aerotaxis “és important per a Andorra i pel Pirineu, i no s’ha de desaprofitar cap oportunitat per portar-ne”, però que “no s’ha de renunciar a cap nínxol d’activitat, i en això també hi està d’acord el Govern d’Andorra”.

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, hi ha afegit que, pel contacte que mantenen amb la direcció de l’Aeroport i amb els governs català i andorrà, els consta que “ja hi ha força empreses que estaven esperant l’arribada d’aquest sistema GPS per fer alguna activitat econòmica a l’Aeroport de la Seu”. Les negociacions per tancar aquests acords, hi afegeix Fàbrega, són “discretes”, però es mostra convençut que la pista “té un interès logístic i hi ha empreses interessades a operar-hi, tal com demostra el nou concurs per concedir els últims hangars que hi queden”.

El batlle urgellenc ha coincidit amb Isidre Gavín a defensar que l’aeroport no ha de renunciar a “perdre cap dels dos nínxols de mercat: els vols regulars i els xàrter”. I conclou que cal que la demanda s’autoreguli i “tenir totes les portes obertes per atendre totes les demandes”.

Un llarg procés a punt de completar-se

Aquest desembre passat, la Comissió Interministerial de Defensa i Foment va publicar un document que avala la petició d’Aeroports de Catalunya d’instal·lar l’instrumental GPS a la pista de Montferrer i Castellbò, després que al setembre s’havien fet les proves de validació. Aquests tràmits han de facilitar que, finalment, aquesta primavera es pugui implantar el sistema -pioner a l’Estat- després que la sol·licitud ha patit diversos ajornaments per part del Govern espanyol des que ara fa just tres anys, al començament de 2017, es van fer les primeres proves per comprovar-ne la viabilitat.