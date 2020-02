El proper dissabte 7 de març el pavelló del Centre esportiu dels Serradells acollirà la segona edició del Wintcycling Andorra, la pedalada en benefici d’Assandca patrocinada per Andbank, amb les inscripcions ja esgotades. Al voltant de 190 bicis rodaran plegades durant les sis classes que es portaran a terme, tres durant el matí i tres a la tarda, amb una hora per dinar. L’esdeveniment tindrà presència internacional, ja que el 50% dels inscrits procedeixen de poblacions com Logronyo, València, Madrid o Valladolid i la resta, del Principat.

El sots-director general de banca país d’Andbank, Josep Maria Cabanes, ha destacat que “la nostra entitat creu en el suport a actes solidaris que tenen com a objectiu ajudar a la lluita contra el càncer“. En una clara aposta pel patrocini esportiu i solidari, Cabanes ha explicat també que “creiem i confiem en l’esport de base, com també en alguns sectors de l’elit, però sobretot li donem molta importància al patrocini d’activitats solidàries com la que presentem avui o el sopar de gal·la que vam fer fa uns dies, en benefici de l’hospital Sant Joan de Déu”.

Per la seva banda, el conseller d’Esports del comú d’Andorra la Vella, Alain Cabanes, ha volgut recalcar que “el Centre esportiu dels Serradells acollirà durant tot el dia activitats diverses per ajudar a recaptar fons per a Assandca”. Pel que fa a la bicicletada, el conseller de la capital ha indicat que “estem molt contents que s’hagin tancat les inscripcions i que els Serradells pugui acollir l’esdeveniment amb més bicicletes del país, gràcies a la col·laboració dels altres comuns”.

Pel que fa a Assandca, el seu president, Josep Saravia, ha volgut destacar que “aquesta segona edició es fa a Andorra, on no tindrem problemes de vestidors, com va passar l’any passat a Arinsal”, i també ha tingut paraules pel patrocinador principal, al dir que “cal donar les gràcies a Andbank pel seu suport i aposta per una activitat solidària que té com a objectiu recaptar fons per la lluita contra el càncer”.