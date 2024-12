La Xarxa d’Espais de Creació i Producció de Catalunya celebrarà una jornada a la Seu

Logotip de Xarxaprod

La Xarxa d’Espais de Creació i Producció de Catalunya (Xarxaprod) organitza una jornada que tindrà lloc aquest proper dimecres, dia 11 de desembre, a la Seu d’Urgell. La jornada portarà el títol de ‘Com esdevenir un agent educatiu i de mediació en el teu entorn. Propostes en contextos rurals’. L’esdeveniment se celebrarà, de les 10 a les 14 hores, a la sala Sant Domènec de la capital urgellenca.

Les trobades que Xarxaprod impulsa aborden temàtiques d’interès per al sector de la creació contemporània. En aquesta ocasió, la trobada busca aprofundir en el paper dels espais de creació com a agents pedagògics territorials, centrada en propostes en contextos rurals. Un espai de diàleg, reflexió i intercanvi d’idees, on es mostraran metodologies de treball i estudis de casos i es realitzarà un mapatge col·lectiu d’iniciatives existents.





Programa

La jornada comptarà amb tres ponències principals:

Marta López Costa, professora de la UOC, i membre del grup de recerca Entorns i Materials d’Aprenentatge de la Universitat de Barcelona, presentarà eines per a desenvolupar projectes educatius i de mediació en l’àmbit rural.





professora de la UOC, i membre del grup de recerca Entorns i Materials d’Aprenentatge de la Universitat de Barcelona, presentarà eines per a desenvolupar projectes educatius i de mediació en l’àmbit rural. Ester Martínez Rubio, tècnica d’Arts Visuals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, parlarà de com trobar recursos per a finançar projectes d’educació i mediació en contextos de creació contemporània.





tècnica d’Arts Visuals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, parlarà de com trobar recursos per a finançar projectes d’educació i mediació en contextos de creació contemporània. Sergi Díaz, director del Programa per a la millora de la presència de les arts i la cultura a l’educació, impulsat pel Departament de Cultura i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, explicarà aquesta iniciativa.

Durant la sessió es farà un mapatge col·lectiu i una diagnosi de les iniciatives existents entre art i educació en entorns rurals. Aquesta sessió serà dinamitzada amb metodologies experimentals d’articulació col·lectiva per la historiadora i mediadora Auri Alós.

Durant la jornada, també es presentaran projectes educatius i de mediació en entorns rurals que són exemples de bones pràctiques:

Projecte educatiu del CACiS. A càrrec de Roser Oduber, directora del Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat (CACiS), El forn de la calç.

Teatre des de dins. A càrrec de Maria Hervàs, codirectora de Teatre Nu.

Homo Pirinensis. A càrrec d’Albert Galindo, cap de l`Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

Programa de residències artístiques a secundària. A càrrec de Roser Sanjuán, responsable dels programes públics Centre d’Art la Panera.

Què és Xarxaprod

Xarxaprod, la Xarxa d’Espais de Creació i Producció de Catalunya, és una associació professional sense ànim de lucre formada per entitats, projectes o plataformes vinculades a la creació contemporània en totes les disciplines artístiques. Va néixer el 2009, i actualment la conformen una cincuantena d’espais de tot el territori català. Els membres de la xarxa són espais, tant públics com privats, que ofereixen recursos, mitjans i suport als processos de creació i producció dins l’àmbit de la creació contemporània.

Xarxaprod actua tant en l’àmbit nacional, com en l’estatal o internacional per a defensar la creació contemporània del país i vetllar pel compliment de les bones pràctiques en el sector. L’objectiu de la xarxa és compartir i optimitzar recursos amb la finalitat d’enriquir el teixit productiu a disposició de les creadores i fomentar la seva relació amb el públic.