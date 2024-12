Pere Cornella, a la Copa d’Europa de velocitat de Santa Caterina

Pere Cornella, al centre de la imatge. Foto: Origami Òscar Rius

Pere Cornella, de l’equip nacional de velocitat, es troba a Santa Caterina (Itàlia) on aquests dies es disputa la Copa d’Europa tant en descens com en supergegant. Ahir dilluns estava previst un primer entrenament de descens, però es va haver de cancel·lar per la gran quantitat de neu. La cita de Santa Caterina inclou dos descensos, que es disputen el dimecres 11 i dijous 12, i un supergegant, que se celebra el divendres 13. Demà dimarts es preveu poder realitzar l’entrenament de descens.

Cornella encara no ha competit aquesta temporada a Europa. Sí que ho va fer durant la pretemporada a Xile, tant en supergegant com en descens. Ara mateix, segons l’última llista de la FIS, l’andorrà té 69.00 punts en descens i 61.89 en supergegant.