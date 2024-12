El turisme i el consum intern, principals factors dinamitzadors de l’activitat el primer semestre de 2024

Una grua de la construcció (Pexels)

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) ha presentat les conclusions dels resultats de l’enquesta de clima empresarial corresponent al primer semestre de 2024, en la 55a edició, i també les expectatives dels empresaris de cara als mesos següents. Una de les principals novetats d’aquest any és la incorporació, en l’anàlisi, del conjunt de les activitats del sector serveis, més enllà del comerç detallista i del sector hoteler. Aquest enfocament més ampli permet aprofundir en la diversitat del sector i assegura una visió més transversal i precisa de la realitat econòmica del país.

Al llarg del primer semestre de 2024, l’economia a Andorra ha continuat donant mostres de fortalesa i ha aconseguit mantenir un creixement sòlid, malgrat el context macroeconòmic advers. Segons el Departament d’Estadística, el PIB real andorrà ha augmentat un 1,7% interanual durant el segon trimestre de 2024; aquesta dada s’aproxima a la mitjana del període 2018-2019 (+1,8%) i se situa novament per sobre del ritme de creixement de la zona euro.

Pel costat de la demanda, el dinamisme de l’economia andorrana s’explica principalment per dos elements clau: l’evolució favorable del consum privat –que s’ha beneficiat del vigor del mercat laboral i del creixement demogràfic i, de manera destacada, l’excel·lent comportament del turisme, que continua registrant xifres rècord i es reforça com un pilar bàsic de l’impuls econòmic.





Per sectors

Per sectors, la construcció ha seguit liderant el creixement durant la primera meitat de l’any 2024, malgrat l’ajust significatiu del mercat immobiliari i l’augment dels costos financers. Els serveis també han continuat amb un impuls notable i han contribuït de forma destacada a l’estímul de l’activitat econòmica. Dins el sector terciari, sobresurt el dinamisme de les activitats financeres, professionals, tecnològiques i tècniques, i les relacionades amb l’educació i la sanitat. També els serveis vinculats a l’hoteleria i al turisme han seguit experimentant una demanda molt elevada, encara que, com era d’esperar, el ritme s’ha moderat en comparació amb els forts augments del 2023. En canvi, el comerç minorista ha continuat mostrant un ritme d’avanç més aviat discret, pròxim a l’estancament. I finalment, la recuperació de la indústria s’ha mantingut dèbil i més lenta que la del conjunt de l’economia.

Les perspectives per al conjunt de l’any 2024 apunten a la continuïtat del comportament expansiu de l’economia andorrana, amb un ritme de creixement que es podria situar per sobre de l’esperat a principis d’any (+1,8%).

Entre els aspectes que fan preveure aquesta evolució positiva de l’economia hi ha el manteniment de la fortalesa del mercat de treball, la moderació gradual de la inflació i les condicions més favorables de finançament, que afavoriran un millor comportament del consum i de la inversió. Un altre element important de suport és l’evolució de les economies veïnes, i en particular d’Espanya, que serà l’economia avançada que més creixi aquest any, segons estimacions de l’FMI (+2,9%). Per contra, els principals riscos a la baixa sobre l’activitat són l’elevada incertesa geopolítica, la persistència d’una inflació subjacent elevada que alenteixi la baixada de tipus d’interès i la feblesa de l’entorn global i europeu.

Segons les enquestes de clima empresarial de la Cambra, les expectatives es mantenen optimistes, amb una evolució de la marxa dels negocis que tendirà a millorar de manera generalitzada. Per sectors, es preveu que la construcció i els serveis continuaran impulsant el creixement.

Tot plegat apunta que l’economia andorrana podrà seguir allargant el seu cicle de creixement durant l’any 2025, a un ritme moderat, amb la hipòtesi que les incerteses geopolítiques no vagin més enllà i no afectin greument la inflació i el creixement europeus.





Valoració de la Cambra de Comerç

Per a consolidar i incrementar el creixement potencial de l’economia és fonamental impulsar polítiques públiques que fomentin un teixit productiu més competitiu i resilient.

Per aconseguir-ho, cal centrar els esforços en àmbits en què hi ha més marge de millora, com: la transformació digital, la inversió en recerca i innovació, i el desenvolupament de competències dels treballadors, elements clau per a fer més eficient i productiva l’economia. A més, és imprescindible simplificar les traves burocràtiques, fomentar l’emprenedoria i ajustar l’oferta educativa a les necessitats canviants del mercat laboral.

Les pimes necessiten suport i incentius per a accelerar la integració de tecnologies digitals en els seus processos productius i organitzatius. En aquest sentit, el Programa de digitalització destinat a empreses (PDE), impulsat per Andorra Digital en col·laboració amb Andorra Business i la Cambra de Comerç, és una eina molt valuosa per a permetre a les empreses avançar en el camí cap a la digitalització.

En paral·lel, la Cambra de Comerç està desenvolupant formacions en matèria d’intel·ligència artificial (IA) i altres eines digitals, per a donar a les empreses solucions pràctiques que permetin millorar l’eficiència i innovar en els seus processos.

També és una bona notícia la creació, per part d’Andorra Business, d’una nova línia d’ajuts per a incentivar projectes de recerca i innovació.

Tanmateix, és important que aquestes accions es complementin amb altres mesures addicionals de suport a les empreses, com per exemple millorar els instruments fiscals per a promoure la innovació i la digitalització, així com la formació en aquests àmbits, i facilitar l’expansió internacional a través de la incorporació de tecnologies digitals per a garantir transaccions eficients i una adaptació òptima a les necessitats del mercat global, entre altres aspectes.