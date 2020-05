La veu del Bisbe: Comunicadors i periodistes garants d’esperança

En la gran i joiosa festa de l’Ascensió del Senyor, també té lloc la 54a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. El Papa Francesc havia previst un Missatge que titulava “Perquè puguis explicar i gravar en la memòria (cf. Ex 10,2). La vida es fa història”.

Després va venir la pandèmia del coronavirus, que tot ho ha trastocat, i els Bisbes de la Comissió Episcopal per a les Comunicacions Socials de la CEE han refet la temàtica i han aportat una reflexió que titulen “Els comunicadors sou garants d’esperança davant el Covid-19”. S’adrecen sobretot als comunicadors i periodistes que han hagut de narrar el drama mortal d’aquesta pandèmia que vivim i que al mateix temps han estat exemples esperançadors de lliurament i solidaritat. Són un servei i alhora un pilar de la democràcia, ja que els periodistes han estat aquells que, amb risc per a ells, han explicat el que passava arreu del món i a prop nostre, mostrant-nos el moment real que estem vivim. Han aportat fotografies i vídeos, entrevistes i debats, crítiques i reflexions de fons sobre tot el que implica aquesta pandèmia. Sense ells, ja que nosaltres estàvem confinats a casa, hauria mancat una peça clau per a la nostra llibertat: la informació. Per això en aquest diumenge preguem per ells i els donem gràcies pel seu treball sovint amagat però sempre sacrificat, i que quan s’omple de valors i professionalitat, quan cerca, investiga i revela la veritat, quan ens acosta persones reals, ens obre la finestra del món i de la interpretació del que passa. Fem que els arribi també a ells, com als sanitaris i tants altres, el nostre respecte, admiració i agraïment.

En aquests moments difícils, els mitjans de comunicació ens permeten conèixer el que està passant amb tots els seus matisos i les seves complexitats, posen en context les informacions i donen resposta a les nostres preguntes. A més, difonen les indicacions de les autoritats competents i ajuden a desmentir les notícies falses i els rumors que poden angoixar o fer caure en la desesperació o el desordre. El seu servei és essencial per a una societat que estima la llibertat i la veritat. El Papa Francesc recordava que la figura del periodista ha de ser sempre responsable, evitant expandir la desinformació i respectant sempre l’essència del seu ofici: ser “custodis de les notícies”, informar, ja que en el món contemporani, el comunicador no realitza només un treball, sinó que té una veritable i pròpia missió: “té la tasca, en el frenesí de les notícies i en el remolí de les primícies, de recordar que al centre de la notícia no està la velocitat en donar-la i l’impacte sobre les xifres d’audiència, sinó les persones”. Obren finestres a l’esperança i al futur, donen a conèixer iniciatives solidàries i ofereixen als qui estan confinats a casa múltiples possibilitats per a estar connectats amb el món, per a desenvolupar les seves qualitats i poder-se entretenir i aprendre, vinculant-nos a la humanitat, l’art i la cultura. Sense aquesta tasca dels mitjans de comunicació, aquest aïllament seria molt pitjor.

El nostre agraïment per part de tots hauria de traduir-se en suport social perquè els mitjans puguin continuar duent a terme la seva tasca ara i en el futur, que es presenta difícil. Que rebin la nostra consideració, respecte i ànim, amb la nostra intercessió! Entre tots sumarem l’esforç de cadascú per construir un temps nou, ple de valors, i amb un estil de vida molt més senzill i fratern.