La Unió Hotelera preveu una ocupació al voltant del 50% aquest cap de setmana

La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) preveu que l’ocupació per aquest primer cap de setmana de juliol se situï al voltant del 50%, segons ha informat en un comunicat. S’ha de tenir en compte que l’entitat compta que estaran oberts entre el 65 i el 70% dels hotels, sense tenir en compte els de temporada.

Segons les dades que ha fet públiques la UHA, l’ocupació general se situarà avui al 42,91% i arribarà al 52,23% demà, el que fa que la mitjana se situï per sobre del 47,5%. Per parròquies,la que espera una major ocupació és Encamp, arribant al 76,34% de mitjana entre avui (74,04%) i demà dissabte (78,65%). Per contra, la parròquia amb una previsió menor és Sant Julià de Lòria, que espera tenir una ocupació del 10%.

A les parròquies centrals, d‘Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, l’ocupació s’espera que fregui el 60%: 58,75% de mitjana pels dos dies a Escaldes-Engordany i de 58,,43% pels dos dies a Andorra la Vella. En tots dos casos, la mitjana d’ocupació per aquest divendres se situa lleugerament per sobre del 50% i per demà puja més enllà del 66%.

A la Massana l’ocupació estarà una mica per sota que la de les parròquies centrals, arribant al 55,87% de mitjana pel cap de setmana. S’espera un 54,24% per aquesta nit i del 57,51% per a la propera.

Al Pas de la Casa l’ocupació baixa fins al 33% de mitjana i a Canillo s’espera que se situï en el 26,10% (21,43% per avui i del 30,77% per demà).

Aquestes dades poden variar força amb les reserves de darrera hora, tal i com demostren les xifres registrades el passat cap de setmana, el primer cap de setmana que es rebien turistes per les dues fronteres i en que ho havia tan sols un 20% dels hotels oberts. La previsió era de tenir una ocupació del 24% que va acabar pujant fins al 56,66%, el que suposa una variació del 135,89%, segons les dades facilitades per la UHA.