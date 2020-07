El Funicamp obre la temporada demà amb les rutes BTT com a novetat per aquest estiu

El Funicamp enceta la temporada d’estiu demà i s’allargarà fins al dia 13 de setembre. L’horari d’obertura serà de les 9 hores fins a les 17 hores, cada dia ininterrompudament i amb una primera setmana de portes obertes per als residents al Principat. El Funicamp és un dels funiculars més llargs del món que et transporta del centre d’Encamp fins a 2502 metres d’altitud en només 25 minuts,

La consellera d’administració i finances del Comú d’Encamp i Presidenta del Funicamp, Josefina Rodríguez, ha explicat que “celebrem l’avançament de l’obertura ja que el Funicamp es un element de dinamització important per a la parròquia” i és per això que enguany hem “incrementat les promocions per arribar als diferents públics” com famílies a través dels clubs Piolet i Club Súper 3 amb la gratuïtat del giny; als socis del Carnet Jove d’Andorra i Catalunya amb un descompte del 50%; als socis de la Federació espanyola del Club de Campistes amb un 10%.

A part d’aquestes promocions també s’ha inclòs el viatge amb Funicamp dins dels paquets turístics que s’han treballat amb l’associació d’agències de viatges com a mesura del pla de xoc per incrementar les pernoctacions a la parròquia.

Una altra de les novetats ha estat la creació d’un tiquet individual de 3 viatges només de pujada d’un dia per a ciclistes, lligat a una altra novetat que ha explicat el Conseller de turisme i reactivació econòmica, Nino Marot, “les noves rutes de bicicleta de muntanya que el Comú d’Encamp ha senyalitzat i “traquejat” a la zona de Solanelles, Grau Roig i Les Pardines, es sumaran a l’oferta ja existent a la parròquia per situar-nos com una destinació de turisme familiar i esportiu”

Marot ha explicat que aquest nou tiquet permetrà fer la pujada amb Funicamp i la baixada si es vol en bicicleta pels amants de l’Enduro des de Solanelles, passant pels Cortals, les Pardines i fins al centre d’Encamp, però seran fins a 11 noves rutes diferents i de diferents nivells, de les quals dos son de nivell més fàcil (puntuació de 2 sobre 5), que poden fer infants que ja tinguin una mica d’experiència amb la bicicleta de muntanua, 6 són de nivell mitjà (puntuació de 3 sobre 5) i 4 són de dificultat elevada (puntuació de 4 i 5 sobre 5) només per a ciclistes experts.

El grau de dificultat està valorat segons el recorregut, la distància i el desnivell. Moltes d’aquestes rutes tenen la particularitat que són impracticables durant l’hivern i per tant permeten descobrir espais naturals i paisatgístics exclusius de les èpoques més estivals sobre dures rodes.

Les noves rutes que s’han senyalitzat van des d’una distància de 4km fins a a 22 km la més llarga, i 5 d’elles tenen la particularitat de ser circulars. La varietat dels recorreguts també la trobem amb les diferents modalitats de bicicletes de muntanya amb els que s’han pensat els recorreguts: BTT, bicicleta elèctrica, Gravel, Enduro i All Mountain.

El Conseller de Turisme ha recordat també que l’arribada del Funicamp és també el punt de sortida de diferents rutes a peu fins a nou propostes amb diferent recorregut i dificultat que donen accés a indrets com el refugi d’Ensagents, el cercle dels Pessons o l’estany de Montmalús. Enguany es tornen a oferir les excursions amb 4×4 des de Solanelles fins al Cubil o bé fins a Pessons. Així com les rutes de patrimoni cultural per descobrir els Orris del Cubil, d’Emportrona, d’Enradort, d’Ensanrera i de l’Estany Forcat.

El preu del trajecte per persona és de 6 euros, en un sol sentit, i de 11 euros si es compra el tiquet d’anada i tornada. La venda de tiquets s’efectua a l’Oficina de Turisme del Funicamp.