La Seu d’Urgell commemora la festivitat de Sant Ot, patró de la ciutat

El pròxim dimarts 7 de juliol la Seu d’Urgell celebra la festivitat de Sant Ot, patró de la ciutat i de la parròquia que porta el seu nom, sent festa local.

Per commemorar-ho, la parròquia de Sant Ot ha organitzat per aquell dia una conferència a les set de la tarda a la Catedral de Santa Maria d’Urgell, que anirà a càrrec de Francesc Xavier Galindo Llangort sota el títol ‘7 de juliol de 1820. Una jornada per recordar’.

La jornada festiva dedicada de Sant Ot finalitzarà amb la celebració d’una Solemne Missa a la mateixa catedral, a les vuit del vespre.

D’altra banda, al ser un dia festiu, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell no organitzarà el mercat setmanal dels dimarts.